Кабмін На чолі зі Шмигалем відправлять у відставку в жовтні - нардеп

Денис Шмигаль / УНІАН

Народний депутат від Слуги народу (партія президента Володимира Зеленського) Олег Дунда заявив про те, що вже в жовтні нинішнього року планується відставка нинішнього складу Кабінету Міністра з прем'єром Денисом Шмигалем на чолі. Про це нардеп сказав в ефірі каналу UA: Перший.

Дунда, однак, сказав, що деякі міністри можуть зберегти свої посади.

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина - будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", - сказав нардеп.

За його словами, на чолі уряду точно буде нова людина.

"Шмигаль у нас займався питаннями розвитку економіки України при коронакризисі. Це було надголовне завдання. Станом на сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризису. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге - питання безпеки, яке стало на порядку денному важливим", - підсумував нардеп.

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Нагадаємо, раніше, наприкінці серпня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам повідомив, що незабаром в уряді можуть відбутися чергові відставки.

"Я вважаю, що проблема тих чи інших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли їм нічого показати. Так, є певні менеджери в нашій країні сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас на це немає часу", - сказав Зеленський.