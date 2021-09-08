Кабмін На чолі зі Шмигалем відправлять у відставку в жовтні - нардеп

На чолі уряду точно буде нова людина, каже нардеп від партії президента Зеленського Олег Дунда. Але деякі міністри залишаться працювати.
Народний депутат від Слуги народу (партія президента Володимира Зеленського) Олег Дунда заявив про те, що вже в жовтні нинішнього року планується відставка нинішнього складу Кабінету Міністра з прем'єром Денисом Шмигалем на чолі. Про це нардеп сказав в ефірі каналу UA: Перший.
Дунда, однак, сказав, що деякі міністри можуть зберегти свої посади.
"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина - будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань і нових цілей", - сказав нардеп.
За його словами, на чолі уряду точно буде нова людина.
"Шмигаль у нас займався питаннями розвитку економіки України при коронакризисі. Це було надголовне завдання. Станом на сьогодні у нас є вже трошки інше завдання, це — вихід з коронакризису. Там вже інші інструменти, інші бачення. По-друге - питання безпеки, яке стало на порядку денному важливим", - підсумував нардеп.
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Нагадаємо, раніше, наприкінці серпня, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам повідомив, що незабаром в уряді можуть відбутися чергові відставки.
"Я вважаю, що проблема тих чи інших міністрів в тому, що вони починають багато говорити, коли їм нічого показати. Так, є певні менеджери в нашій країні сьогодні, яким потрібно дуже довго готуватися. У нас на це немає часу", - сказав Зеленський.