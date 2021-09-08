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Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

8 сентября 2021, 11:13

Во главе правительства точно будет новый человек, говорит нардеп от партии президента Зеленского Олег Дунда. Но некоторые министры останутся работать.

Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа (партия президента Владимира Зеленского) Олег Дунда заявил о том, что уже в октябре нынешнего года планируется отставка нынешнего состава Кабинета министра с премьером Денисом Шмыгалем во главе. Об этом нардеп сказал в эфире канала UA: Первый.

Дунда, однако, сказал, что некоторые министры могут сохранить свои посты.

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", — сказал нардеп.

По его словам, во главе правительства точно будет новый человек.

"Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронакризисе. Это была сверхглавная задача. По состоянию на сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным",— подытожил нардеп.

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Напомним, ранее, в конце августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам сообщил, что вскоре в правительстве могут произойти очередные отставки.

"Я считаю, что проблема тех или иных министров в том, что они начинают много говорить, когда им нечего показать. Да, есть определенные менеджеры в нашей стране сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас на это нет времени", - сказал Зеленский.

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Кабмина новости Украины Денис Шмыгаль
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