Кабмин во главе со Шмыгалем отправят в отставку в октябре - нардеп

Во главе правительства точно будет новый человек, говорит нардеп от партии президента Зеленского Олег Дунда. Но некоторые министры останутся работать.
Народный депутат от Слуги народа (партия президента Владимира Зеленского) Олег Дунда заявил о том, что уже в октябре нынешнего года планируется отставка нынешнего состава Кабинета министра с премьером Денисом Шмыгалем во главе. Об этом нардеп сказал в эфире канала UA: Первый.
Дунда, однако, сказал, что некоторые министры могут сохранить свои посты.
"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть — будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", — сказал нардеп.
По его словам, во главе правительства точно будет новый человек.
"Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронакризисе. Это была сверхглавная задача. По состоянию на сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это — выход из коронакризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых — вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным",— подытожил нардеп.
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Напомним, ранее, в конце августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам сообщил, что вскоре в правительстве могут произойти очередные отставки.
"Я считаю, что проблема тех или иных министров в том, что они начинают много говорить, когда им нечего показать. Да, есть определенные менеджеры в нашей стране сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас на это нет времени", - сказал Зеленский.