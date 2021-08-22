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"Двери открыты и на вход, и на выход": Зеленский пообещал новые отставки членов Кабмина

22 августа 2021, 22:05
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Президент не исключил новых отставок в Кабинете министров тех членов правительства, которые конкретную работу подменяют говорильней.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о работе Кабмина / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вскоре в правительстве могут произойти очередные изменения.

При этом в интервью украинским телеканалам Зеленский не уточнил, кому именно из чиновников могут указать на выход.

"Я считаю, что проблема тех или иных министров в том, что они начинают много говорить, когда им нечего показать. Да, есть определенные менеджеры в нашей стране сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас на это нет времени", - сказал Зеленский.

Относительно работы парламента, то президент подчеркнул, что законодатели должны выполнять свою работу, то есть писать законы и прислушиваться к главе государства.

"А не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой, антикоррупционной, земельной, банковской и т.д.", – отметил Зеленский.

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Также Зеленский заявил, что в украинском правительстве "работают не политики, технократы". По его словам, сейчас нужны министры, которые могут построить государство.

"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос: "А когда они работают?" Сегодня – он (Кабмин - ред) технократический. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", – сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства".

При этом он добавил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением.

"Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым... Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую сторону", – объяснил Зеленский.

Кадровые перестановки - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины 27 июля освободил Хомчака от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на нее Валерия Залужного, который был командующим Оперативным командованием "Север".

Днем ранее Зеленский устроил массовые кадровые перестановки и в СБУ. Президент уволил первого заместителя главы СБУ и руководителя антитеррористического центра при ведомстве - Руслана Баранецкого.

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Кабмин Владимир Зеленский
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