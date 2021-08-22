Зеленский обратился к Байдену и назвал "оружие" из-за которого РФ аннексировала Крым

Зеленский высказался о мощи украинских Военно-морских сил / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США Джо Байдена в Вашингтоне 31 августа речь пойдет о возрождении мощи украинских Военно-морских сил.

По словам Зеленского, Украина будет укреплять ВМС, чтобы разблокировать и сделать более безопасным Черноморский и Азовский регионы.

"Было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда бы не смогла незаконно аннексировать наш украинский полуостров. И теперь, из туристического сердца Украины сделать милитаризованный авианосец", - заявил президент, передает Офис президента.

Он напомнил, что Украина уже получила поддержку Великобритании в этом вопросе.

"Обращались к Соединенным Штатам, и очень предметно я намерен на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - отметил он.

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Встреча Зеленского и Байдена - о чем ранее сообщал Главред:

В Белом доме 21 июля официально заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен с визитом в Вашингтон на 30 августа. Ожидается, что в ходе переговоров с хозяином Белого дома Джо Байденом он должен обсудить вопрос газопровода Северный поток-2 и проблему урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что переговоры Зеленского и Байдена на неформальной части встречи могут пройти на повышенных тонах из-за того, что Киев недоволен сделкой Вашингтона и Берлина по Северному потоку-2. По словам парламентария, Киев намерен сосредоточиться на сотрудничестве с Конгрессом, который поддерживает Украину и выступает против энергетического проекта Газпрома.

Президент Зеленский утверждал, что на встрече с Байденом в Вашингтоне он намерен попросить главу американского государства принять участие в переговорах по Донбассу. Идею можно реализовать на базе нормандского формата в том случае, если инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявлял, что в ходе переговоров с делегацией США, украинская делегация планирует представить свою точку зрения относительно вопроса реализации Минских соглашений по Донбассу. При этом Киев намерен обсудить с Вашингтоном вопрос усиления американской военной помощи Украине.