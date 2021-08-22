"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2

Встреча Меркель и Зеленского в Киеве / Reuters

Сегодня, 22 августа, в Киев прилетела канцлер Германии Ангела Меркель. Меркель провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где одной из ключевых тем разговора стал - газопровод Северный поток-2.

"Важным вопросом была энергетическая безопасность - Северный поток-2. Мы инициировали проведение констультации с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время", - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции, передает Офис президента.

Зеленский заявил, что это политический проект, который несет угрозу для всей Европы.

По словам канцлера, Германия будет выступать за новые санкции против России, если она будет использовать Северный поток-2 в качестве оружия против Украины.

Она отметила, что транзит голубого топлива через нашу страну должен продолжиться и после 2024 года.

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"Северный поток-2 - это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект. Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод для цели оружия", - заявила она.

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Меркель также сообщила, что есть специальный уполномоченный по вопросам транзита, который сейчас начинает новые переговоры, чтобы договор с Украиной, который длится до 2024 года, был продлен.

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.