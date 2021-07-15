Канцлер Німеччини прибула в Білий дім: переговори Меркель-Байден стартували

Очікується, що лідери країн будуть розмовляти протягом двох годин. Після цього запланована пресконференція.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула в Білий дім на зустріч з президентом США Джо Байденом.
Про це передає журналіст "Голосу Америки" в Twitter.
В першу чергу лідери Німеччини і США проведуть переговори тет-а-тет. Після особистої бесіди до них приєднаються американська і німецька делегації.
По закінченню переговорів Байден і Меркель дадуть спільну прес-конференцію.
Очікується, що темою сьогоднішньої зустрічі лідерів Німеччини і США буде російський газопровід "Північний потік-2", як на цьому раніше наполягав глава України Володимир Зеленський, адже держава виступає проти його будівництва.
Історичний момент. pic.twitter.com/9TNYeAREK3— Misha Komadovsky (@komadovsky) July 15, 2021
Крім цього, як повідомили на спеціальному телефонному брифінгу для журналістів представник американської адміністрації високого рангу, лідери США і Німеччини приділяють значну увагу питанням відносин з Китаєм, Росією, Україною, а також напруженої ситуації в Афганістані і кіберзагрозам. Не залишиться осторонь і питання пандемії коронавірусу.
"Очікуємо, що лідери також обговорять загальні способи відповіді на регіональні виклики, в тому числі протистояння російським кібератакам і територіальної агресії, протидія зростаючому впливу Китаю, його неринковим економічним практикам і порушенням прав людини", - заявили у Білому домі.
Почесна варта готується до зустрічі Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в Білому домі. Це буде не Останній візит у статусі глави німецького уряду. pic.twitter.com/xmO0t9ZvTD— Misha Komadovsky (@komadovsky) July 15, 2021
Також у Білому домі додали, що влада США планує торкнутися теми "підтримки суверенітету України та її територіальної цілісності" і поговорити про методи зміцнення євроатлантичних прагнень Західних Балкан.
Очікується, що зустріч двох голів триватиме протягом двох годин.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський напередодні зустрічі господаря Білого дому Джо Байдена з канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка відбудеться в четвер, 15 Липня, попередив сторони переговорного процесу про те, що Київ не сприймає будь-яких домовленостей без участі української влади. Він вважає, що американо-німецькі переговори можуть вплинути на майбутнє Європи.