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Київ може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин

24 квітня 2021, 21:44

Питання подачі води до Криму - це джокер в рукаві Києва, вважає Сергій Куніцин.

Сергій Куніцин
Заповненість водосховищ у Криму становить 15% - Куніцин / УНІАН

Росія не може вирішити проблеми з водою у окупованому Криму. Водосховища півострова, незважаючи на запевнення росіян, заповнені лише на 15%. Північно-Кримський канал, який забезпечував подачу води до АР з материкової України, не працює. Для його відновлення окупаційним адміністраціям знадобиться декілька мільярдів рублів і близько 3 місяців роботи. Якщо президент РФ Володимир Путін звернеться до української влади щодо водопостачання Криму, Київ може подумати над цим питанням. Про це заявив політик, колишній прем'єрміністр АР Крим, голова Консультативної ради у справах війни при Президентові України Сергій Куніцин.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що Росія не може без України вирішити питання з водою в захопленому Криму. Ця ситуація є козирною картою в руках Києва, яку потрібно грамотно використовувати.

"Як політик - я проти постачання води, як людина, яка керувала Кримом і там виросла, я розумію, що це єдиний "джокер", за великим рахунком, між нами і Росією. І його треба розумно використовувати", - вважає Куніцин.

За його словами, Північно-Кримський канал, який до захоплення росіянами півострова використовувався для постачання води до автономної республіки, знаходиться в стані непридатності. Щоб його відновити, окупаційним адміністраціям знадобиться вкласти декілька мільярдів рублів. Відновлення каналу займе близько 3 місяців.читайте такожКремль готується до війни за воду у Криму

Також він додав, що тільки деякі міста Криму можуть забезпечити себе водою. Заповненість водосховищ на півострові – 15%.

"Забезпечити водою себе можуть Ялта, Алушта, де гірські річки, і Севастополь - і той з певним ризиком. А все інше?",- сказав Куніцин.

При цьому він акцентував увагу на тому, що декілька років тому з ним вирішили зв'язатися росіяни, які намагалися дізнатися, на яких умовах Україна могла б постачати воду у Крим. Це свідчить про нездатність Москви вирішити це питання без Києва.

"Тобто вода для них нерозв'язне питання без України. Тому треба шукати формулу, і на цьому виграти", - вважає колишній кримський чиновник.

Також він додав, що Київ фактично повинен "змусити Путіна" звернутися до української влади з метою вирішення питання з водою для окупованого Криму. Тоді можна буде подумати, як врегулювати цю проблему.читайте такожУ Криму погрожують отримати від України до 270$ млрд за "водну блокаду"

"Панове, якщо у нас немає природного газу, якщо навіть у 2014-2015 роках, у найважчі роки війни, ми розуміли, що не виживемо, не дамо тепло людям, не забезпечимо підприємства, то наші президенти, навіть в умовах війни, зверталися. А ви кричите на кожному розі, що у вас проблеми, - так чому ви не попросите? Нехай ваш найголовніший начальник звернеться до українського керівництва, і тоді можна буде думати, яким чином цю проблему вирішувати, тому що "джокер" може теж піти", - підкреслив Сергій Куніцин.

Проблеми з водою у Криму

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