Киев может вернуть воду в Крым, если Путин попросит Украину – Куницын

Заполненность водохранилищ в Крыму составляет 15% - Куницын / УНИАН

Россия не может решить проблемы с водой в оккупированном Крыму. Водохранилища полуострова, несмотря на заверения россиян, заполнены лишь на 15%. Северо-Крымский канал, который обеспечивал подачу воды в АР с материковой Украины, не работает. Для его восстановления оккупационным администрациям понадобится несколько миллиардов рублей и около 3 месяцев работы. Если президент РФ Владимир Путин обратится к украинским властям по поводу водоснабжения Крыма, Киев может подумать над этим вопросом. Об этом заявил политик, бывший премьер-министр АР Крым, глава Консультативного совета по делам войны при президенте Украины Сергей Куницын.

В эфире телеканала Дом он рассказал о том, что Россия не может без Украины решить вопрос с водой в захваченном Крыму. Эта ситуация является козырной картой в руках Киева, которую нужно грамотно использовать.

"Как политик — я против подачи воды, как человек, который руководил Крымом и там вырос, я понимаю, что это единственный "джокер", по большому счёту, между нами и Россией. И его надо умно использовать", - считает Куницын.

По его словам, Северо-Крымский канал, который до захвата россиянами полуострова использовался для подачи воды в автономную республику, находится в состоянии непригодности. Чтобы его восстановить, оккупационным администрациям понадобится вложить несколько миллиардов рублей. Восстановление канала займет около 3 месяцев.Читайте такжеКремль готовится к войне за воду в Крыму

Также он добавил, что только некоторые города Крыма могут обеспечить себя водой. Заполненность водохранилищ на полуострове – 15%.

"Обеспечить водой себя могут Ялта, Алушта, где горные речки, и Севастополь — и то с определённым риском. А всё остальное?", - сказал Куницын.

При этом он акцентировал внимание на том, что несколько лет назад с ним решили связаться россияне, которые пытались узнать, на каких условиях Украина могла бы поставлять воду в Крым. Это свидетельствует о неспособности Москвы решить данный вопрос без Киева.

"То есть вода для них неразрешимый вопрос без Украины. Поэтому надо искать формулу, и на этом выиграть", - считает бывший крымский чиновник.

Также он добавил, что Киев фактически должен "вынудить Путина" обратиться к украинским властям с целью решения вопроса с водой для оккупированного Крыма. Тогда можно будет подумать, как урегулировать эту проблему.Читайте такжеВ Крыму грозятся получить от Украины до 270$ млрд за "водную блокаду"

"Господа, если у нас нет природного газа, если даже в 2014-2015 годах, в самые тяжёлые годы войны, мы понимали, что не выживем, не дадим тепло людям, не обеспечим предприятия, то наши президенты, даже в условиях войны, обращались. А вы кричите на каждом углу, что у вас проблемы, — так почему вы не попросите? Пусть ваш самый главный начальник обратится к украинскому руководству, и тогда можно будет думать, каким образом эту проблему решать, потому что "джокер" может тоже уйти", - подчеркнул Сергей Куницын.

Проблемы с водой в Крыму