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Київ неправильно витлумачив слова Байдена: у США вказали на помилку

8 червня 2021, 09:16

Білий дім, зокрема, заперечує тлумачення Києвом про нібито висловлювання Байденом важливості надання Україні Плану дій щодо членства НАТО.

Джо Байден
Київ неправильно витлумачив слова Байдена: у США вказали на помилку / Reuters

Вашингтон і Київ спочатку розіслали суперечливі один одному звіти про телефонну розмову між Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Як пише видання Axios, Білий дім, зокрема, заперечує тлумачення Києвом про нібито висловлювання Байденом важливості надання Україні Плану дій щодо членства НАТО.

"Україна неправильно витлумачила заяву і виправила запис", – сказав виданню представник Ради національної безпеки.

Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном у понеділок ввечері 7 червня. Як розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський і глава Білого дому Джо Байден обговорили ситуацію на Донбасі, добудову газопроводу Північний потік-2, інтеграцію Києва до НАТО, а також ініціативи з деолігархізації.

Він зазначив, що Зеленський відправиться до Вашингтона у липні, де особисто обговорить з Байденом подробиці його зустрічі з російським президентом Путіним.

"Президент Байден спеціально підкреслив, що прекрасно розуміє ризики і точно гарантує Україні максимальні гарантії її безпеки. Президент Зеленський окремо згадав, що "Північний потік-2" - це не стільки економічний аспект, на чому наполягають окремі країни, а саме цілком конкретний прояв шантажу глобального рівня", - сказав Подоляк.

Крім того, Зеленський і Байден обговорили можливість приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Реалізація такого сценарію передбачає значне посилення Києвом своїх можливостей у сфері безпеки.

Переговори Зеленського і Байдена

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що він розчарований рішенням США щодо Північного потоку-2. Причому про рішення щодо відмови Штатів від санкцій проти Nord Stream AG він дізнався з преси. Зеленський закликав Байдена провести зустріч і зупинити російський енергетичний проєкт.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 7 червня закликав президента США Джо Байдена провести переговори з главою української держави Володимиром Зеленським. За словами чиновника, сторонам слід обговорити питання Північного потоку-2 перед тим, як Байден проведе зустріч з Путіним.

Згодом Подоляк анонсував телефонну розмову президента Зеленського з главою Білого дому Байденом. Радник Єрмака стверджував, що глави держав мають обговорити питання конфлікту Росії і України, а також аспекти безпеки.

НАТО Володимир Зеленський Джо Байден
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