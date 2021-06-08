Киев неправильно истолковал слова Байдена: в США указали на ошибку / Reuters

Вашингтон и Киев первоначально разослали противоречивые друг другу отчеты о телефонном разговоре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как пишет издание Axios, Белый дом, в частности, отрицает толкование Киевом о якобы высказывании Байденом важности предоставления Украине Плана действий по членству НАТО.

"Украина неправильно истолковала заявление и исправила запись", – сказал изданию представитель Совета национальной безопасности.

Джо Байден и Владимир Зеленский пообщались по телефону в понедельник вечером 7 июня. Как рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден обсудили ситуацию на Донбассе, достройку газопровода Северный поток-2, интеграцию Киева в НАТО, а также инициативы по деолигархизации.

Он отметил, что Зеленский отправится в Вашингтон в июле, где лично обсудит с Байденом подробности его встречи с российским президентом Путиным.

"Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности. Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток-2" - это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - сказал Подоляк.

Кроме того, Зеленский и Байден обсудили возможность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Реализация такого сценария предполагает значительное усиление Киевом своих возможностей в сфере безопасности.

Переговоры Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что он разочарован решением США по Северному потоку-2. Причем о решении по отказу Штатов от санкций против Nord Stream AG он узнал из прессы. Зеленский призвал Байдена провести встречу и остановить российский энергетический проект.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 7 июня призвал президента США Джо Байдена провести переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. По словам чиновника, сторонам следует обсудить вопрос Северного потока-2 перед тем, как Байден проведет встречу с Путиным.

Позже Подоляк анонсировал телефонный разговор президента Зеленского с главой Белого дома Байденом. Советник Ермака утверждал, что главы государств должны обсудить вопросы конфликта России и Украины, а также аспекты безопасности.