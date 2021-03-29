Київ відреагував на анонсовані Кремлем переговори щодо Донбасу без України

Україна має чітку позицію щодо переговорів, поділилися у МЗС.
Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ виступає проти обговорення питань, пов'язаних з нашою країною, без участі її представників.
Позиція МЗС України – "нічого про Україну без України", розповів спікер зовнішньополітичного відомства у коментарі Європейській правді.
Ніколенко додав, що лише переговори щодо Донбасу нормандської четвірки у повному складі – Україна, Росія, Німеччина та Франція – можуть принести результати.
"Переконані, що лише у повному, а не скороченому складі нормандії, можна досягти зрушень з ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного й всеосяжного режиму припинення вогню", – заявив співрозмовник.
Раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що йде підготовка до відеоконференції, у якій візьмуть участь російський лідер, очільник Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Спікер зазначив, що під час заходу зокрема планують обговорити ситуацію на Донбасі. Пєсков стверджував, що конференція не має відношення до нормандського формату.
Агресія Росії на Донбасі
- У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вторглися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
- У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.
- Врегулювання ситуації на Донбасі обговорюють у нормандському та мінському форматах (Україна, Росія, ОБСЄ).
- Сторони не раз домовлялися про запровадження режиму тиші. Українські військові стверджують, що бойовики влаштовують збройні провокації.