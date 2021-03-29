Київ відреагував на анонсовані Кремлем переговори щодо Донбасу без України

У МЗС України відреагували на анонсовані Кремлем переговори щодо Донбасу без участі Києва / УНІАН

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Київ виступає проти обговорення питань, пов'язаних з нашою країною, без участі її представників.

Позиція МЗС України – "нічого про Україну без України", розповів спікер зовнішньополітичного відомства у коментарі Європейській правді.

Ніколенко додав, що лише переговори щодо Донбасу нормандської четвірки у повному складі – Україна, Росія, Німеччина та Франція – можуть принести результати.

"Переконані, що лише у повному, а не скороченому складі нормандії, можна досягти зрушень з ключових питань мирного врегулювання, насамперед – забезпечення повного й всеосяжного режиму припинення вогню", – заявив співрозмовник.

Раніше прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков говорив, що йде підготовка до відеоконференції, у якій візьмуть участь російський лідер, очільник Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Спікер зазначив, що під час заходу зокрема планують обговорити ситуацію на Донбасі. Пєсков стверджував, що конференція не має відношення до нормандського формату.