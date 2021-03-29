Киев отреагировал на анонсированные Кремлем переговоры по Донбассу без Украины

В МИД Украины отреагировали на анонсированные Кремлем переговоры по Донбассу без участия Киева / УНИАН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев выступает против обсуждения вопросов, связанных с нашей страной, без участия ее представителей.

Позиция МИД Украины – "ничего об Украине без Украины", рассказал спикер внешнеполитического ведомства в комментарии Европейской правде.

Николенко добавил, что только переговоры по Донбассу нормандской четверки в полном составе – Украина, Россия, Германия и Франция – могут принести результаты.

"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе нормандии, можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего – обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – заявил собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что идет подготовка к видеоконференции, в которой примут участие российский лидер, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Спикер отметил, что во время мероприятии в частности планируют обсудить ситуацию на Донбассе. Песков утверждал, что конференция не имеет отношения к нормандскому формату.