Киев отреагировал на анонсированные Кремлем переговоры по Донбассу без Украины

Украина имеет четкую позицию относительно переговоров, поделились в МИДе.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев выступает против обсуждения вопросов, связанных с нашей страной, без участия ее представителей.
Позиция МИД Украины – "ничего об Украине без Украины", рассказал спикер внешнеполитического ведомства в комментарии Европейской правде.
Николенко добавил, что только переговоры по Донбассу нормандской четверки в полном составе – Украина, Россия, Германия и Франция – могут принести результаты.
"Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе нормандии, можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего – обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", – заявил собеседник.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что идет подготовка к видеоконференции, в которой примут участие российский лидер, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Спикер отметил, что во время мероприятии в частности планируют обсудить ситуацию на Донбассе. Песков утверждал, что конференция не имеет отношения к нормандскому формату.
Агрессия России на Донбассе
- В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
- В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
- Урегулирование ситуации на Донбассе обсуждают в нормандском и минском форматах (Украина, Россия, ОБСЕ).
- Стороны не раз договаривались о введении режима тишины. Украинские военные утверждают, что боевики устраивают вооруженные провокации.