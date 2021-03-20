Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму

Документ президента России не влечет для Украины правовых последствий, отметили в МИДе.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина, которым иностранцам запретили владеть землей на захваченном РФ полуострове, – юридически ничтожный.
Документ не влечет для украинского государства правовых последствий, рассказал спикер МИДа в комментарии РБК-Украина.
Собеседник отметил, что во время Крымской платформы для деоккупации полуострова вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в центре внимания.
"Указ президента РФ №201 юридически ничтожен… После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", – заявил Николенко.
- Ранее сообщалось, что вступил в силу указ Владимира Путина, которым в Крыму иностранцам запретили владеть земельными участками.
- По состоянию на апрель 2020 года под действие указа подпадали более 11 тысяч участков, большинство из них принадлежали гражданам Украины.
- Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского поделились, что первый саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа текущего года. У главы государства отмечали, что мероприятие посетят иностранные лидеры.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев и ряд западных стран не признали законной аннексию Крыма Россией и ввели против РФ санкции.