Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму

Земельный указ Владимира Путина по Крыму является юридически ничтожным, утверждают в МИД Украины / УНИАН

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина, которым иностранцам запретили владеть землей на захваченном РФ полуострове, – юридически ничтожный.

Документ не влечет для украинского государства правовых последствий, рассказал спикер МИДа в комментарии РБК-Украина.

Собеседник отметил, что во время Крымской платформы для деоккупации полуострова вопрос лишения украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в центре внимания.

"Указ президента РФ №201 юридически ничтожен… После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", – заявил Николенко.

Ранее сообщалось, что вступил в силу указ Владимира Путина, которым в Крыму иностранцам запретили владеть земельными участками.

По состоянию на апрель 2020 года под действие указа подпадали более 11 тысяч участков, большинство из них принадлежали гражданам Украины.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского поделились, что первый саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа текущего года. У главы государства отмечали, что мероприятие посетят иностранные лидеры.