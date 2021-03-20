Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму / Reuters

В оккупированном Россией Крыму вступил в силу указ главы Кремля Владимира Путина о запрете иностранным гражданам владеть землей. По состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, подпадающих под его действие, принадлежали иностранцам, большинство из них украинцы.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами земли также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, сообщает РБК.

Отмечается, что президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал указ, в соответствии с которым большинство районов Крыма были включены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей.

Согласно ч. 1 ст. 238 Гражданского кодекса России иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Таким сроком определен год с момента издания указа. Таким образом, он вступил в силу.

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