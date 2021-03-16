Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме

Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму, заявил президент Украины, и рассказал о шагах, которые предпринимает Украина, чтобы вернуть свое.
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.
"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Добавим, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс тоже высказалась по этому вопросу, и заявила, что Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.
"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.