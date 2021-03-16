Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и фейковом референдуме / сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Добавим, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс тоже высказалась по этому вопросу, и заявила, что Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.

"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.

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