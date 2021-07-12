"Києву Донбас просто не потрібен": стаття Путіна

Володимир Путін вважає, що Україна винна в тому, що Донбас окупували / Reuters

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона нібито не хоче повертати окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у статті глави РФ "Про історичну єдність росіян і українців".

Зокрема, мова йде про те, що Росія нібито "зробила все можливе для того, щоб припинити війну на Донбасі". А саме - уклала Мінські домовленості, які Україна, як переконаний Путін, нібито відмовляється виконувати.

"Судячи з усього, і все більше переконуюся в цьому: Києву Донбас просто не потрібен. Чому? Тому що, по - перше, жителі цих регіонів ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагалися і намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозам", - написав російський президент.

Також Путін звинуватив українську владу в тому, що вона "відмовляється вести переговори з бойовиками так званих" ЛНР" і "ДНР".

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читайте такожПутін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експертРаніше Главред писав, що на захопленій частині сходу України - в так званих "ДНР" і " ЛНР" – влада Російської Федерації використовує для впливу на населення фонд "Русский мир".

Посібники Росії під гуманітарним прикриттям займаються викоріненням української мови і культури і насадженням викривлених історичних чинників, які допоможуть зближенню жителів "ЛДНР" з громадянами РФ.

читайте такожСША розширили "чорний список" проти режиму ПутінаНагадаємо, в 2014 році частину українського Донбасу захопили проросійські бойовики і створили "ДНР" і "ЛНР". Того ж року на частину сходу України вторглися війська РФ. Російська влада підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти української держави.

У квітні 2014-го на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, а в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.

По Донбасу йдуть переговори. Росія не визнає себе стороною конфлікту і стверджує, що є "посередником".