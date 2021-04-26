Ківа осоромився під час захисту, а у Львові спалили наукову роботу

Ківа осоромився під час захисту дисертації / УНІАН

Скандальний народний обранець від Опозиційної платформи - за життя Ілля Ківа знову осоромився і повеселив українців - цього разу це сталося під час захисту дисертації нардепом, відео якої потрапило в Мережу. Ролик опублікувала в Facebook Маріанна П'єцух.

На відео професор просить Іллю Ківу пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".

На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.

Зазначимо, Ілля Ківа писав наукову роботу, пов'язану з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі України та країн ЄС).

У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.

"Надалі мені соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", - написав Олександр у себе на Facebook і опублікував фото палаючої дисертації.

Скандали за участю Іллі Ківи - про що раніше йшлося: