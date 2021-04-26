Кива оконфузился во время защиты, а во Львове сожгли научную работу

Кива оконфузился во время защиты диссертации / УНИАН

Скандальный народный избранник от Оппозиционной платформы - за жизнь Илья Кива вновь оконфузился и повеселил украинцев - на сей раз это произошло во время защиты диссертации нардепом, видео которой попало в Сеть. Ролик опубликовала в Facebook Марианна Пьецух.

На видео профессор просит Илью Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.

Отметим, Илья Кива писал научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере Украины и стран ЕС).

Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.

"В дальнейшем мне стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Александр у себя на Facebook и опубликовал фото пылающей диссертации.

Скандалы с участием Ильи Кивы - о чем ранее шла речь: