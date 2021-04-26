Кива оконфузился во время защиты, а во Львове сожгли научную работу

Нардеп писал научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности.
Скандальный народный избранник от Оппозиционной платформы - за жизнь Илья Кива вновь оконфузился и повеселил украинцев - на сей раз это произошло во время защиты диссертации нардепом, видео которой попало в Сеть. Ролик опубликовала в Facebook Марианна Пьецух.
На видео профессор просит Илью Киву объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
Отметим, Илья Кива писал научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере Украины и стран ЕС).
Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
"В дальнейшем мне стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано. Прошу считать это официальным заявлением с требованием лишить меня ученой степени кандидата медицинских наук", - написал Александр у себя на Facebook и опубликовал фото пылающей диссертации.
Скандалы с участием Ильи Кивы - о чем ранее шла речь:
- СМИ обвинили Киву в связях с конвертационным центром и жителем самопровозглашенной "ЛНР". В ответ на обвинение политик обматерил журналистов.
- В конце января прошлого года Кива назвал "тупым стадом" украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и приклоняются перед лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой и главнокомандующим Украинской повстанческой армии Романом Шухевичем.