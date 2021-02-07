Новый компромат на Киву: стало известно, за что нардеп обматерил журналистов в Раде

Илья Кива / УНИАН

Журналисты проекта Bihus.info обнародовали новое видео с расследованием, касающемся народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Ильи Кивы.

В материале подчеркивается, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду имущества компании Сиквел (сдача в аренду жмыховой ямы площадью 400 м²).

Новое расследование базировалось на операции СБУ, которая разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании Сиквел.

Эта фирма зарегистрирована во Львове, но по месту регистрации и по другим адресам журналисты ничего не нашли. Выяснилось, что владелец был подставным, ведь ему предложили оформить фирму, за это он получил 500 грн.

В дальнейшем журналисты также выяснили, кто был первым владельцем фирмы Сиквел, им оказался Александр Попивший. Из его профиля в Одноклассниках следует, что мужчина проживает на оккупированной территории Луганской области.

Когда журналисты хотели взять комментарий у самого Кивы по поводу его связи с конвертационным центром и жителем "ЛНР", тот обматерил их.