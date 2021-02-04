"Пи***ас и гомосексуалист": нардеп Кива в Раде жестко обматерил журналиста

Кива предложил журналисту "засунуть в ж**у все справки от СБУ".
Народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива 4 февраля в Верховной Раде обматерил журналиста проекта Bihus.info.
Журналист подошел к нардепу и задал вопрос об отмывании денег через конвертационные центры.
"Я знаю, что ваш руководитель пи***ас и гомосексуалист (руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус - ред)… Вы являетесь пособником пи***аса… Вы занимаетесь дешевым пи***жем и провокациями", — сказал Кива, передает Teleram-канал PavlovskyNews.
Журналист в ответ напомнил Киве, что тот получает депутатскую зарплату из налогов граждан, в том числе его.
На что скандальный представитель ОПЗЖ предложил Бигусу заплатить налоги "на все украденные им деньги".
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"Засуньте эти справки в ж*пу своему пи***асу-руководителю. А у вас какие вопросы — такие ответы, как зашел, то и одел", — заявил Кива в разговоре с журналистом.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее Илья Кива устроил публичный скандал с матершиной прямо возле здания Верховной Рады. Соратник Медведчука несколько раз назвал журналиста Дениса Бигуса коррупционером и пед*растом в ответ на вопрос журналистки проекта Bihus.Info о мотивах обжалования антикоррупционных законов в Конституционном суде.
Как ранее сообщал Главред:
- Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обвинил украинские власти в поставках оружия в Азербайджан через Турцию.
- Экс-премьер-министр Укарины Арсений Яценюк подает в суд на народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву. По словам Яценюка, поводом стали лживые заявления Кивы в программе Свобода слова с Савиком Шустером.
- Также нардеп Кива встрял в жилищные разборки, не позволяя киевлянину заселиться в квартиру, которую тот купил на электронных торгах.