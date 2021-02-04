"Пи***ас и гомосексуалист": нардеп Кива в Раде жестко обматерил журналиста

Кива набросился с матом на журналиста в Раде / zagittya.com.ua/

Народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива 4 февраля в Верховной Раде обматерил журналиста проекта Bihus.info.

Журналист подошел к нардепу и задал вопрос об отмывании денег через конвертационные центры.

"Я знаю, что ваш руководитель пи***ас и гомосексуалист (руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус - ред)… Вы являетесь пособником пи***аса… Вы занимаетесь дешевым пи***жем и провокациями", — сказал Кива, передает Teleram-канал PavlovskyNews.

Журналист в ответ напомнил Киве, что тот получает депутатскую зарплату из налогов граждан, в том числе его.

На что скандальный представитель ОПЗЖ предложил Бигусу заплатить налоги "на все украденные им деньги".

Читайте также"Арестуй меня": Кива в ушанке с красной звездой снова отличился​

"Засуньте эти справки в ж*пу своему пи***асу-руководителю. А у вас какие вопросы — такие ответы, как зашел, то и одел", — заявил Кива в разговоре с журналистом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее Илья Кива устроил публичный скандал с матершиной прямо возле здания Верховной Рады. Соратник Медведчука несколько раз назвал журналиста Дениса Бигуса коррупционером и пед*растом в ответ на вопрос журналистки проекта Bihus.Info о мотивах обжалования антикоррупционных законов в Конституционном суде.

Как ранее сообщал Главред: