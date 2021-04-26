Кива стал кандидатом наук и вляпался в "туалетный" скандал

Илья Кива угодил в "туалетный" скандал / УНИАН

В понедельник, 26 апреля, нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива в Киеве в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости защитил научную диссертацию, стал кандидатом наук по госуправлению и угодил в скандал.

Политика окружали люди в черном, которые мешали журналистам, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале Страна.

Когда журналисты спросили у нардепа, кто эти люди, он ответил, что это "аспиранты или студенты". Потом народный избранник возле туалета "наехал" на журналистов за то, что они задавали ему вопросы, и возник конфликт.

Кто-то из присутствующих обвинил нардепа в том, что он "наложил" на журналистов и на граждан. Политик позвал оппонента на "разборки" в туалет и оскорбил.

Конфликт между неизвестным и Кивой:

Оппонент Кивы: Господин Илья, вы уже наложили на права журналистов и граждан, можете... (его перебил нардеп – Ред.);

Кива: Слышь ты, пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал, а дружочек. Дебил, бля*.

"Туалетный" скандал с участием Ильи Кивы – опубликовано видео. Внимание, есть нецензурная лексика!

Ранее сообщалось, что Илья Кива писал научную работу, связанную с механизмами влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере Украины и стран ЕС).

Нардеп не раз попадал в скандалы. В частности, СМИ обвинили Киву в связях с конвертационным центром и жителем самопровозглашенной "ЛНР". В ответ на обвинение политик обматерил журналистов.

В конце января прошлого года Кива назвал "тупым стадом" украинцев, которые чтят память жертв Холокоста и приклоняются перед лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой и главнокомандующим Украинской повстанческой армии Романом Шухевичем.