Кива став кандидатом наук та вляпався у "туалетний" скандал

Ілля Кива потрапив у "туалетний" скандал / УНІАН

У понеділок, 26 квітня, нардеп від партії Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива у Києві в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості захистив наукову дисертацію, став кандидатом наук з держуправління та потрапив у скандал.

Політика оточували люди у чорному, які заважали журналістам, свідчить відео, опубліковане в Telegram-каналі Страна.

Коли журналісти запитали у нардепа, хто ці люди, він відповів, що це "аспіранти чи студенти". Потім народний обранець біля туалету "наїхав" на журналістів за те, що вони ставили йому питання, і виник конфлікт.

Хтось із присутніх звинуватив нардепа у тому, що він "наклав" на журналістів та на громадян. Політик покликав опонента на "розбірки" в туалет й образив.

Конфлікт між невідомим та Кивою:

Опонент Киви: Пане Ілля, ви вже наклали на права журналістів і громадян, можете... (його перебив нардеп – Ред.);

Кива: Чуєш ти, пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав, а дружечок. Дебіл, бля*.

"Туалетний" скандал за участю Іллі Киви – опубліковано відео. Увага, є нецензурна лексика!

Раніше повідомлялося, що Ілля Кива писав наукову роботу, пов'язану з механізмами впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі України та країн ЄС).

Нардеп не раз потрапляв у скандали. Зокрема, ЗМІ звинуватили Киву у зв'язках з конвертаційним центром та жителем самопроголошеної "ЛНР". У відповідь на звинувачення політик обматюкав журналістів.

Наприкінці січня минулого року Кива назвав "тупим стадом" українців, які вшановують пам'ять жертв Голокосту та схиляються перед лідером Організації українських націоналістів Степаном Бандерою та головнокомандувачем Української повстанської армії Романом Шухевичем.