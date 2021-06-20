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Кравчук звинуватив Францію і ФРН в страху перед РФ і зробив заяву про США в діалозі щодо Донбасу

20 червня 2021, 19:45

Ситуація у перемовинах щодо Донбасу може змінитися після візиту Зеленського до Вашингтона, вважає Леонід Кравчук.

Кравчук
Німеччина і Франція, на відміну від США, не демонструють твердої позиції щодо конфлікту Росії та України - Кравчук / УНІАН

Після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона ситуація щодо Донбасу ймовірно зміниться. Київ продовжить роботу над Мінськими угодами, а США можуть приєднатися до нормандського формату. Підключення Штатів стане серйозним кроком щодо врегулювання конфлікту, тому що Німеччина і Франція, лідери яких не закликають звільнити українські території, демонструють страх і не можуть підкреслити статус Росії як сторони конфлікту на сході України. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У інтерв'ю телеканалу Дім він розповів про те, що ситуація навколо конфлікту на Донбасі може змінитися після поїздки Зеленського до Вашингтона на перемовини з Байденом

"Думаю, що, напевно, вже після зустрічі Зеленського і Байдена все буде змінюватися", - вважає Кравчук.

За його словами, Україна продовжуватиме працювати над внесенням змін до Мінських угод, а США приєднаються до перемовного процесу в рамках нормандського формату.читайте такожОсобливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод

"Ми продовжимо дипломатичну роботу навколо Мінських угод. Думаю, що це один з намірів, що до Нормандського формату приєднаються США. Більш точне формулювання, думаю, буде пізніше", - сказав політик.

Також він додав, що якщо Вашингтон все ж таки підключиться до перемовин щодо Донбасу, такий крок посприяє позитивним змінам у процесі. Наприклад, наразі суттєвою проблемою є позиція Франції та Німеччини, які не можуть позначити Росію стороною конфлікту на Донбасі, а також не закликають Москву до деокупації українських територій. У такій ситуації, коли немає конкретних домовленостей і покрокового плану, складно просунутися вперед у перемовному процесі.читайте такожКонфлікт на Донбасі втратив сенс для Росії: політик розкрив підсумки зустрічі Байдена і Путіна

"Тому що немає, на мій погляд, твердості, системності і послідовності з боку Німеччини і Франції у тому, щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально знаходиться. А саме, що вона агресор, і вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, агресор-Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно варто було б зробити. Тому що просто ходити навколо гарячої каші і боятися до неї підійти – це позиція дуже загальна і дуже неконкретна. Без точних формулювань, без дат, без відповідальних людей за їх виконання, і наслідків, які нестимуть ті, хто відмовиться їх виконувати", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції заявив, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі українського гаранта з російським главою держави Володимиром Путіним.

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати буде дуже складно, проте у Києві готові докласти максимальних зусиль для забезпечення діалогу у тому випадку, якщо такі перемовини допоможуть врегулювати російсько-український конфлікт.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Однак сторони поки що не досягли будь-яких конкретних домовленостей.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук зробив заяву про те, що Мінські угоди повинні бути переглянуті. Однак їх ревізія не повинна пов'язуватися виключно з інтересами Москви.

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