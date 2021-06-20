Кравчук звинуватив Францію і ФРН в страху перед РФ і зробив заяву про США в діалозі щодо Донбасу

Ситуація у перемовинах щодо Донбасу може змінитися після візиту Зеленського до Вашингтона, вважає Леонід Кравчук.
Після візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона ситуація щодо Донбасу ймовірно зміниться. Київ продовжить роботу над Мінськими угодами, а США можуть приєднатися до нормандського формату. Підключення Штатів стане серйозним кроком щодо врегулювання конфлікту, тому що Німеччина і Франція, лідери яких не закликають звільнити українські території, демонструють страх і не можуть підкреслити статус Росії як сторони конфлікту на сході України. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.
У інтерв'ю телеканалу Дім він розповів про те, що ситуація навколо конфлікту на Донбасі може змінитися після поїздки Зеленського до Вашингтона на перемовини з Байденом
"Думаю, що, напевно, вже після зустрічі Зеленського і Байдена все буде змінюватися", - вважає Кравчук.
За його словами, Україна продовжуватиме працювати над внесенням змін до Мінських угод, а США приєднаються до перемовного процесу в рамках нормандського формату.читайте такожОсобливий статус Донбасу і Конституція: у Кравчука розкрили плани щодо перезапуску Мінських угод
"Ми продовжимо дипломатичну роботу навколо Мінських угод. Думаю, що це один з намірів, що до Нормандського формату приєднаються США. Більш точне формулювання, думаю, буде пізніше", - сказав політик.
Також він додав, що якщо Вашингтон все ж таки підключиться до перемовин щодо Донбасу, такий крок посприяє позитивним змінам у процесі. Наприклад, наразі суттєвою проблемою є позиція Франції та Німеччини, які не можуть позначити Росію стороною конфлікту на Донбасі, а також не закликають Москву до деокупації українських територій. У такій ситуації, коли немає конкретних домовленостей і покрокового плану, складно просунутися вперед у перемовному процесі.читайте такожКонфлікт на Донбасі втратив сенс для Росії: політик розкрив підсумки зустрічі Байдена і Путіна
"Тому що немає, на мій погляд, твердості, системності і послідовності з боку Німеччини і Франції у тому, щоб чітко і ясно поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально знаходиться. А саме, що вона агресор, і вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлерка Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, агресор-Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно варто було б зробити. Тому що просто ходити навколо гарячої каші і боятися до неї підійти – це позиція дуже загальна і дуже неконкретна. Без точних формулювань, без дат, без відповідальних людей за їх виконання, і наслідків, які нестимуть ті, хто відмовиться їх виконувати", - підкреслив Леонід Кравчук.
Перемовини щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський у травні під час своєї пресконференції заявив, що Банкова веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі українського гаранта з російським главою держави Володимиром Путіним.
Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч Зеленського і Путіна організувати буде дуже складно, проте у Києві готові докласти максимальних зусиль для забезпечення діалогу у тому випадку, якщо такі перемовини допоможуть врегулювати російсько-український конфлікт.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков 17 червня сказав, що Путін готовий зустрітися з Зеленським. Однак сторони поки що не досягли будь-яких конкретних домовленостей.
Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук зробив заяву про те, що Мінські угоди повинні бути переглянуті. Однак їх ревізія не повинна пов'язуватися виключно з інтересами Москви.