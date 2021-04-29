Кравчук пояснив, чому відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

Путін повинен припинити окупацію України - Кравчук / УНІАН

Зустріч президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним все ж таки має відбутися. Господареві Кремля також потрібні такі перемовини, щоб уточнити аспекти політики Москви щодо Києва стосовно припинення окупації українських територій та агресії щодо нашої держави. Українцям, враховуючи протяжність російсько-українського кордону, буде складно жити, весь час чекаючи на удар від Москви. Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що сьогодні існує необхідність проведення зустрічі Зеленського і Путіна. Після припинення окупації Росією територій України обговорюватимуться подальші питання щодо врегулювання відносин двох держав.

"Я вірю, що ця зустріч (Зеленського і Путіна) потрібна і що вона врешті-решт відбудеться, тому що я переконаний ще й у тому, що Путіну також потрібно дещо уточнити у своїй політиці щодо України, принаймні припинити агресію і окупацію України. А далі вже ми підемо крок за кроком до врегулювання інших відносин, якими вони будуть — це буде в порядку обговорення", - сказав перший президент України.читайте такожУ Путіна висунули звинувачення на адресу ЗСУ і дорікнули Зеленському

Також він додав, що домовлятися потрібно і з метою безпеки. Протяжність кордону з Росією і очікування нової можливої агресії не дадуть Україні можливості нормально жити.

"Тому що маючи сусіда, територія кордонів якого 1400 з гаком кілометрів, і сусіда-агресора, весь час бути насторожі, тому що в будь-який час може початися агресія, - так жити дуже важко", - підкреслив Леонід Кравчук.

Перемовини Зеленського і Путіна