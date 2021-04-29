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Кравчук объяснил, почему состоится встреча Зеленского и Путина

29 апреля 2021, 20:30
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Украине будет трудно жить, все время ожидая удара со стороны России, считает Леонид Кравчук.

Кравчук
Путин должен прекратить оккупацию Украины - Кравчук / УНИАН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным все-таки должна состояться. Хозяину Кремля также нужны такие переговоры, чтобы уточнить аспекты политики Москвы в отношении Киева относительно прекращения оккупации украинских территорий и агрессии в отношении нашего государства. Украинцам, учитывая протяженность российско-украинской границы, будет сложно жить, все время ожидая удара от Москвы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В эфире Радио НВ он рассказал о том, что сегодня существует необходимость проведения встречи Зеленского и Путина. После прекращения оккупации Россией территорий Украины будут обсуждаться дальнейшие вопросы урегулирования отношений двух государств.

"Я верю, что эта встреча (Зеленского и Путина) нужна и что она в конце концов произойдет, потому что я убежден еще и в том, что Путину также нужно кое-что уточнить в своей политике в отношении Украины, по крайней мере прекратить агрессию и оккупацию Украины. А дальше уже мы пойдем шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут — это будет в порядке обсуждения", - сказал первый президент Украины.Читайте такжеУ Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского

Также он добавил, что договариваться нужно и в целях безопасности. Протяженность границы с Россией и ожидание новой возможной агрессии не дадут Украине возможности нормально жить.

"Потому что имея соседа, территория границ которого 1400 с лишним километров, и соседа-агрессора, все время быть настороже, потому что в любое время может начаться агрессия, — так жить очень трудно", - подчеркнул Леонид Кравчук.

Переговоры Зеленского и Путина

Владимир Зеленский Владимир Путин Леонид Кравчук новости Украины
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