Кравчук объяснил, почему состоится встреча Зеленского и Путина

Украине будет трудно жить, все время ожидая удара со стороны России, считает Леонид Кравчук.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным все-таки должна состояться. Хозяину Кремля также нужны такие переговоры, чтобы уточнить аспекты политики Москвы в отношении Киева относительно прекращения оккупации украинских территорий и агрессии в отношении нашего государства. Украинцам, учитывая протяженность российско-украинской границы, будет сложно жить, все время ожидая удара от Москвы. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
В эфире Радио НВ он рассказал о том, что сегодня существует необходимость проведения встречи Зеленского и Путина. После прекращения оккупации Россией территорий Украины будут обсуждаться дальнейшие вопросы урегулирования отношений двух государств.
"Я верю, что эта встреча (Зеленского и Путина) нужна и что она в конце концов произойдет, потому что я убежден еще и в том, что Путину также нужно кое-что уточнить в своей политике в отношении Украины, по крайней мере прекратить агрессию и оккупацию Украины. А дальше уже мы пойдем шаг за шагом к урегулированию других отношений, какими они будут — это будет в порядке обсуждения", - сказал первый президент Украины.Читайте такжеУ Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского
Также он добавил, что договариваться нужно и в целях безопасности. Протяженность границы с Россией и ожидание новой возможной агрессии не дадут Украине возможности нормально жить.
"Потому что имея соседа, территория границ которого 1400 с лишним километров, и соседа-агрессора, все время быть настороже, потому что в любое время может начаться агрессия, — так жить очень трудно", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Переговоры Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля предложил хозяину Кремля Владимиру Путину провести переговоры в зоне конфликта на территории Донецкой и Луганской областей.
- Глава РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву для обсуждения российско-украинских отношений, однако для переговоров по Донбассу он посоветовал президенту Украины разговаривать с боевиками "ЛДНР".
- Зеленский 28 апреля рассказал о том, что встреча с Путиным могла бы состояться в Ватикане. По его словам, проведение переговоров Украины и России может поспособствовать прекращению войны на Донбассе.
- В Ватикане заверили, что Папа Римский Франциск готов выступить посредником на переговорах Зеленского и Путина. При этом, как сообщают СМИ, в Офисе президента Украины также рассматривают возможность проведения встречи в Иерусалиме или Вене.