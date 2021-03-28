Кравчук пояснив ситуацію з дискусією Зеленського і Путіна щодо Донбасу

У Зеленського можуть виникнути проблеми в процесі консультацій з Путіним - Кравчук / УНІАН

Проведення консультацій з лідерами країн нормандського формату з питання врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі є завданням президента України Володимира Зеленського. Під час дискусії можуть з'явитися проблеми в консультаціях з главою РФ Володимиром Путіним. Можливо, нові домовленості вплинуть на дії Москви, сказав в ефірі телеканалу Україна 24 голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

За його словами, консультації тривають, проте наразі немає будь-якої конкретної інформації про те, що сторонам вдалося про щось домовитися. Очікується, що найскладнішими будуть консультації з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Поки що інформації немає (про консультації з главами країн "нормандського формату"). Я знаю, що йдуть консультації, питання непросте. Думаю, не буде проблем з консультаціями з канцлером Німеччини і президентом Франції. Можуть, на мою думку, виникнути проблеми з приводу консультацій з президентом Путіним. Але поки що фактів, які свідчать про те, чи помиляюся я, або вони про щось домовилися, у мене, на жаль, немає. Думаю, їх взагалі ще немає", - сказав Кравчук.читайте такожКулеба заявив про руйнування режиму припинення вогню на Донбасі

Також політик акцентував увагу на тому, що під час перемовин з лідерами країн нормандської четвірки окремо, Україна повинна продемонструвати своє прагнення до миру і активно пропонувати варіанти вирішення проблеми. Проводити зустрічі і перемовини треба навіть з агресором і ворогом в тому випадку, якщо мова йде про життя людей і відновлення миру в Україні.

"Навіть з агресором, з ворогом зустрічатися (треба, - ред.), коли мова йде про життя людей, мир в Україні. Сподіваємося, що якщо усі разом запропонують якісь нові схеми, дорожню карту, пропозиції, зустрічні плани – можливо, це вплине на Росію", - підкреслив Леонід Кравчук.

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