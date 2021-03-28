Кравчук объяснил ситуацию с дискуссией Зеленского и Путина по Донбассу

Киев должен показать, что Украина готова приложить максимум усилий для установления мира на Донбассе, сказал Леонид Кравчук.
Проведение консультаций с лидерами стран нормандского формата по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе является задачей президента Украины Владимира Зеленского. В ходе дискуссии могут появиться проблемы в консультациях с главой РФ Владимиром Путиным. Возможно, новые договоренности повлияют на действия Москвы, сказал в эфире телеканала Украина 24 глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
По его словам, консультации продолжаются, однако пока нет какой-либо конкретной информации о том, что сторонам удалось о чем-то договориться. Ожидается, что самыми сложными будут консультации с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Пока информации нет (о консультациях с главами стран "нормандского формата"). Я знаю, что идут консультации, вопрос непростой. Думаю, не будет проблем с консультациями с канцлером Германии и президентом Франции. Могут, по моему мнению, возникнуть проблемы по поводу консультаций с президентом Путиным. Но пока что фактов, свидетельствующих о том, ошибаюсь ли я, либо они о чем-то договорились, у меня, к сожалению, нет. Думаю, их вообще еще нет", - сказал Кравчук.Читайте такжеКулеба заявил о разрушении режима прекращения огня на Донбассе
Также политик акцентировал внимание на том, что во время переговоров с лидерами стран нормандской четверки по отдельности, Украина должна продемонстрировать свое стремление к миру и активно предлагать варианты решения проблемы. Проводить встречи и переговоры нужно даже с агрессором и врагом в том случае, если речь идет о жизни людей и восстановлении мира в Украине.
"Даже с агрессором, с врагом встречаться (нужно, - ред), когда речь идет о жизни людей, мире в Украине. Надеемся, что если все вместе предложат какие-то новые схемы, дорожную карту, предложения, встречные планы – возможно, это повлияет на Россию", - подчеркнул Леонид Кравчук.
Ситуация на Донбассе
- Российские незаконные вооруженные формирования 26 марта совершили обстрел позиций сил ООС вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое получили ранения.
- Президент Зеленский принес соболезнования в связи с гибелью украинских военных. Глава государства призвал лидеров стран нормандского формата приложить максимальные усилия для сохранения режима прекращения огня на Донбассе.
- Председатель делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление о том, что российские гибридные войска грубо нарушили перемирие на Донбассе и использовали запрещенное договоренностями оружие. Такие действия ставят под угрозу реализацию Минских соглашений.
- Советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что президент Зеленский и глава Офиса президента Ермак проводят консультации с лидерами стран нормандского формата в связи с грубым нарушением российскими боевиками перемирия на Донбассе.