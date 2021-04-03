Кравчук висловився про завершення конфлікту між Україною та Росією

Конфлікт між Україною і Росією має завершити Москва, вважає Леонід Кравчук / скріншот

Перший президент незалежної України та очільник української делегації у мінській Тристоронній контактній групі (наша країна, Росія і ОБСЄ) для вирішення конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що конфлікт між Україною та РФ має закінчити той, хто його почав.

Київ не починав протистояння з Москвою, розповів політик в ефірі російського телеканалу Дождь.

На його думку, президент РФ Володимир Путін не хоче мати нормальні відносини з владою нашої держави, і у нього немає бажання припиняти війну на Донбасі.

"Немає наміру, немає бажання Кремля, пана Путіна, кремлівської влади зупинити війну на Донбасі. Немає бажання повернутися до відносин, які були до цього...", – заявив співрозмовник.

Кравчук додав, що не потрібно говорити про дружбу, про старшого й молодшого брата, оскільки все це "пропагандистські вигадки". Політик підкреслив, що необхідно говорити про нормальні відносини.

"...треба говорити про нормальні відносини, тому що у нас є велика територія спільного кордону, і було б добре, якби у нас не було конфлікту. Але не Україна почала цей конфлікт, той хто почав має його закінчити. Ось і все", – сказав експрезидент.

Раніше Леонід Кравчук говорив, що Росія готується до загострення конфлікту на Донбасі. Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу також попередив, що Володимир Путін може зважитися на широкомасштабний наступ на українську територію.

Нагадаємо, наприкінці березня на Донбасі загострилася ситуація – ворог застосував міномети, і загинули четверо українських військовослужбовців.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак поділився, що Росія стягує війська до східних кордонів нашої країни під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021.

Президент Володимир Зеленський пояснив дії РФ. За його словами, Москва "грає м'язами" зокрема, щоб створити атмосферу тиску на переговорах щодо конфлікту на Донбасі.

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