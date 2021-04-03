Кравчук высказался о завершении конфликта между Украиной и Россией

Конфликт между Украиной и Россией должна завершить Москва, полагает Леонид Кравчук / Скриншот

Первый президент независимой Украины и глава украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе (наша страна, Россия и ОБСЕ) для разрешения конфликта на Донбассе Леонид Кравчук считает, что конфликт между Украиной и РФ должен закончить тот, кто его начал.

Киев не начинал противостояние с Москвой, рассказал политик в эфире российского телеканала Дождь.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не хочет иметь нормальные отношения с властями нашего государства, и у него нет желания прекращать войну на Донбассе.

"Нет намерения, нет желания Кремля, господина Путина, кремлевской власти остановить войну на Донбассе. Нет желания возвратиться к отношениям, которые были до этого…", – заявил собеседник.

Кравчук добавил, что не нужно говорить о дружбе, о старшем и младшем брате, поскольку все это "пропагандистские выдумки". Политик подчеркнул, что необходимо говорить о нормальных отношениях.

"…надо говорить о нормальных отношениях, потому что у нас есть большая территория общей границы, и было бы хорошо, если бы у нас не было конфликта. Но не Украина начала этот конфликт, тот кто начал должен его закончить. Вот и все", – сказал экс-президент.

Ранее Леонид Кравчук говорил, что Россия готовится к обострению конфликта на Донбассе. Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу также предупредил, что Владимир Путин может решиться на широкомасштабное наступление на украинскую территорию.

Напомним, в конце марта на Донбассе обострилась ситуация – враг применил минометы, и погибли четверо украинских военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поделился, что Россия стягивает войска к восточным границам нашей страны под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021.

Президент Владимир Зеленский объяснил действия РФ. По его словам, Москва "играет мышцами" в частности, чтобы создать атмосферу давления на переговорах относительно конфликта на Донбассе.

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