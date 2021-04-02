У Лаврова оценили вероятность войны между Украиной и Россией

В РФ оценили вероятность военного конфликта с Украиной / Фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали вероятность вооруженного столкновения между Украиной и РФ.

Как сообщает РИА Новости, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал слухи о том, что военный конфликт между Украиной и Россией возможен.

По его словам, Россия абсолютно не заинтересована в военном конфликте между Киевом и Москвой.

"Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном", — сказал Руденко.

Разговоры о грядущем конфликте между Украиной и Россией он назвал "очередным фейком".

Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.

Обострение на Донбассе: