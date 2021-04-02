У Лаврова оценили вероятность войны между Украиной и Россией

Андрей Руденко прокомментировал возможность военного конфликта между Киевом и Москвой.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали вероятность вооруженного столкновения между Украиной и РФ.
Как сообщает РИА Новости, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал слухи о том, что военный конфликт между Украиной и Россией возможен.
По его словам, Россия абсолютно не заинтересована в военном конфликте между Киевом и Москвой.
"Россия не заинтересована в каком-либо конфликте с Украиной, тем более военном", — сказал Руденко.
Разговоры о грядущем конфликте между Украиной и Россией он назвал "очередным фейком".
Как известно, в последнее время в РФ были замечены армейские части с техникой, которые направлялись в сторону границы с Украиной.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины связано с тем, что активность НАТО "обязывает быть начеку" и добавил, что российские войска "никогда не принимали участие и не принимают" в конфликте на востоке Украины.
Обострение на Донбассе:
- 31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
- Во вторник, 30 марта, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
- 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.