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"Крим-це Україна": Зеленський отримав форму збірної, через яку обурюється Росія

8 червня 2021, 22:29

Зеленський назвав "особливою" нову форму збірної України з футболу.

Форма збірної Україні вміє шокувати-Зеленський
Форма збірної України вміє шокувати - Зеленський / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії з новою футбольною екіпіровкою національної збірної. На футболці - Крим, гасло" Слава Україні – Героям слава", а також номер 95 і саме прізвище глави держави.

До підписів на фотографіях, опублікованих в акаунті Зеленського в соціальній мережі Instagram, президент написав, що ця форма є особливою. На футболках зображені символи, що об'єднують Україну. При цьому він зазначив, що екіпірування української команди може і шокувати.

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Зеленський схвалив нову форму збірної України / instagram.com/zelenskiy_official
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Зеленський схвалив нову форму збірної України / instagram.com/zelenskiy_official

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - декілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська футбольна асоціація 6 червня презентувала нову форму національної збірної України, в якій команда зіграє на перенесеному Євро-2020 у червні. На футболках - окупований Росією Крим, а також гасло "Слава Україні – Героям слава". Матчі відбудуться з 11 червня по 11 липня в 11 країнах.

У Росії негативно відреагували на нову форму збірної України. Депутат Держдуми Дмитро Свищев сподівався, що в УЄФА приймуть рішення про заборону українцям грати в такій екіпіровці на Євро-2020.читайте такожУ Путіна готові до появи збірної України у футболках з Кримом на матчі у Петербурзі

Втім, 7 червня в УЄФА сказали, що в організації немає претензій до форми збірної України. У Європейській асоціації футболу не бачать жодних порушень вимог і правил.

У ЗМІ розповіли про те, що російська футбольна влада вивчає можливість відмови збірної Росії від участі в Євро-2020.

До речі, один з матчів чвертьфіналу Євро-2020 відбудеться у Санкт-Петербурзі. Якщо Україна вийде до плей-офф турніру, то команда може зіграти у Росії у футболках з Кримом і гаслом "Слава Україні".

Володимир Зеленський збірна України з футболу новини України
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