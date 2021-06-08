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"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия

8 июня 2021, 22:29
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Зеленский назвал "особенной" новую форму сборной Украины по футболу.

Форма сборной Украине умеет шокировать - Зеленский
Форма сборной Украине умеет шокировать - Зеленский / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с новой футбольной экипировкой национальной сборной. На футболке – Крым, лозунг "Слава Украине – Героям слава", а также номер 95 и сама фамилия главы государства.

К подписям на фотографиях, опубликованных в аккаунте Зеленского в социальной сети Instagram, президент написал, что эта форма является особенной. На футболках изображены символы, которые объединяют Украину. При этом он отметил, что экипировка украинской команды может и шокировать.

Зеленский одобрил новую форму сборной Украины / instagram.com/zelenskiy_official
Зеленский одобрил новую форму сборной Украины / instagram.com/zelenskiy_official

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна - единая и неделимая. Крым - это Украина", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская футбольная ассоциация 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет на перенесенном Евро-2020 в июне. На футболках – оккупированный Россией Крым, а также лозунг "Слава Украине – Героям слава". Матчи состоятся с 11 июня по 11 июля в 11 странах.

В России негативно отреагировали на новую форму сборной Украины. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев надеялся, что в УЕФА примут решение о запрете украинцам играть в такой экипировке на Евро-2020.Читайте такжеУ Путина готовы к появлению сборной Украины в футболках с Крымом на матче в Петербурге

Впрочем, 7 июня в УЕФА сказали, что у организации нет претензий к форме сборной Украины. В Европейской ассоциации футбола не видят никаких нарушений требований и правил.

В СМИ рассказали о том, что российские футбольные власти изучают возможность отказа сборной России от участия в Евро-2020.

К слову, один из матчей четвертьфинала Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге. Если Украина выйдет в плей-офф турнира, то команда может сыграть в России в футболках с Крымом и лозунгом "Слава Украине".

Владимир Зеленский сборная Украины по футболу новости Украины
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