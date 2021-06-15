Крим та кордон: Зеленський хоче бачити спостерігачів ОБСЄ не лише на Донбасі

Президент вважає, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ мають стежити за ситуацією в Азово-Чорноморському регіоні.
Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка також очолює Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Український лідер та шведська чиновниця обговорили ситуацію з безпекою на сході нашої країни та біля її кордонів, йдеться на сайті президента України.
Глава держави сказав, що для України важливо, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ стежила за ситуацією на непідконтрольній Києву частині кордону, в захопленому Росією Криму та в Азово-Чорноморському регіоні.
"...Співрозмовники обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави. Також було обговорено шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні", – наголошується у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Анн Лінде прибула в Україну з робочим візитом. Нагадаємо, у 2021 році Володимир Зеленський в Києві вже зустрічався з Лінде.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Київ втратив контроль над частиною українського кордону з Росією.
На захопленій території Донбасу почали працювати представники СММ ОБСЄ. Спостерігачі, зокрема, фіксували інформацію про обстріли, а також повідомляли, яке озброєння є у бойовиків.