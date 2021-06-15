Крым и граница: Зеленский хочет видеть наблюдателей ОБСЕ не только на Донбассе

Президент считает, что представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны следить за ситуацией в Азово-Черноморском регионе.
Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой министерства иностранных дел Швеции Анн Линде, которая также возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Украинский лидер и шведская чиновница обсудили ситуацию с безопасностью на востоке нашей страны и возле ее границ, говорится на сайте президента Украины.
Глава государства сказал, что для Украины важно, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ следила за ситуацией на неподконтрольной Киеву части границы, в захваченном Россией Крыму и в Азово-Черноморском регионе.
"…Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также были обсуждены пути укрепления безопасности в Черноморском регионе…", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Анн Линде прибыла в Украину с рабочим визитом. Напомним, в 2021 году Владимир Зеленский в Киеве уже встречался с Линде.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
Киев потерял контроль над частью украинской границы с Россией.
На захваченной территории Донбасса начали работать представители СММ ОБСЕ. Наблюдатели, в частности, фиксировали информацию об обстрелах, а также сообщали, какое вооружение есть у боевиков.