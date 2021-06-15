Крым и граница: Зеленский хочет видеть наблюдателей ОБСЕ не только на Донбассе

Владимир Зеленский сказал, что для Украины важно, чтобы наблюдатели ОБСЕ были на границе и в Крыму / Reuters

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с главой министерства иностранных дел Швеции Анн Линде, которая также возглавляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Украинский лидер и шведская чиновница обсудили ситуацию с безопасностью на востоке нашей страны и возле ее границ, говорится на сайте президента Украины.

Глава государства сказал, что для Украины важно, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ следила за ситуацией на неподконтрольной Киеву части границы, в захваченном Россией Крыму и в Азово-Черноморском регионе.

"…Собеседники обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для нашего государства. Также были обсуждены пути укрепления безопасности в Черноморском регионе…", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Анн Линде прибыла в Украину с рабочим визитом. Напомним, в 2021 году Владимир Зеленский в Киеве уже встречался с Линде.