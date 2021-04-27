Кулеба назвав справжню причину стягування військ Росії до кордону

Дмитро Кулеба висловився про ситуацію на кордоні / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував відведення російських військ від українського кордону. На його думку, загроза нападу з боку Росії все ще не зникла.

Про це йшлося в інтерв'ю Кулеби для BBC HARDtalk.

За словами міністра, відведення російських військ від України не означає повної деескалації ситуації.

"Передислокація не означає повної деескалації, оскільки навіть якщо те, що ми бачили за останні тижні, було просто тренуваннями, то ми побачили, до чого вони тренувалися. Вони вчилися здійснювати напад на Україну. Це факт", - сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що завдяки підтримці партнерів Україні вдалося домогтися відведення російських військ, але Росія може знову це повторити.

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"Цього разу ми здобули успіх. Ми зробили кроки разом з нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не будуть намагатися повторити це", - пояснив він.

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