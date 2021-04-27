Кулеба назвал истинную причину стягивания войск России к границе

По словам министра, отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отвод российских войск от украинской границы. По его мнению, угроза нападения со стороны России все еще не исчезла.
Об этом говорилось в интервью Кулебы для BBC HARDtalk.
По словам министра, отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации.
"Передислокация не означает полной деэскалации, поскольку даже если то, что мы видели за последние недели, было просто тренировками, то мы увидели, к чему они тренировались. Они учились совершать нападение на Украину. Это факт", - сказал глава МИД.
Кулеба добавил, что благодаря поддержке партнеров Украине удалось добиться отвода российских войск, но Россия может снова это повторить.
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"На этот раз мы одержали успех. Мы сделали шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угроза исчезла, что они не будут пытаться повторить это", - пояснил он.
Ухудшение отношений Украины и России и агрессия Москвы
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
- Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- На Донбасс также вторглись российские войска.
- Россия не признает, что ее силы есть на Донбассе, и называет конфликт "внутриукраинским".