Россия обвинила Украину в недружественном шаге и решила выдворить дипломата

РФ пошла на новый дипломатический недружественный шаг против Украина / Reuters

Министерство иностранных дел Российской Федерации утверждает, что Украина пошла на "недружественный" шаг и решило "зеркально" ответить.

Российская сторона недовольна тем, что Украина приняла решение выслать ее дипломата, сообщили в МИДе.

По данным министерства, в ответ на "недружественные действия" персоной нон грата объявлен сотрудник Посольства Украины в России.

В МИДе добавили, что украинскому дипломату предложили покинуть российскую территорию до конца пятницы, 30 апреля.

В ведомстве также пригрозили, что примут дополнительные меры, если против российских дипломатов будут "враждебные шаги".

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Действия российского МИДа уже прокомментировали в украинском внешнеполитическом ведомстве. Спикер МИД нашей страны Олег Николенко сказал РБК-Украина, что Киев считает шаг РФ провокацией.

По его словам, украинская сторона скоро предпримет ответные действия.

"…Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", – заявил собеседник.

Напомним, 16 апреля в России Федеральная служба безопасности задержала сотрудника украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка за якобы получения от гражданина РФ закрытой информации.

В МИД Украины утверждали, что дипломата подставили. Вскоре после задержания Сосонюка отпустили. Российская сторона решила выслать дипломата.

Украина принял решение зеркально ответить на действия РФ и объявила персоной нон грата одного из советников Посольства Российской Федерации в Киеве.

В российском МИДе предупреждали, что могут ответить на такой шаг украинской стороны.

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