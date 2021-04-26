Россия обвинила Украину в недружественном шаге и решила выдворить дипломата

Российский МИД наказал сотрудника Посольства Украины в РФ. Уже появилась реакция Киева.
Министерство иностранных дел Российской Федерации утверждает, что Украина пошла на "недружественный" шаг и решило "зеркально" ответить.
Российская сторона недовольна тем, что Украина приняла решение выслать ее дипломата, сообщили в МИДе.
По данным министерства, в ответ на "недружественные действия" персоной нон грата объявлен сотрудник Посольства Украины в России.
В МИДе добавили, что украинскому дипломату предложили покинуть российскую территорию до конца пятницы, 30 апреля.
В ведомстве также пригрозили, что примут дополнительные меры, если против российских дипломатов будут "враждебные шаги".
Действия российского МИДа уже прокомментировали в украинском внешнеполитическом ведомстве. Спикер МИД нашей страны Олег Николенко сказал РБК-Украина, что Киев считает шаг РФ провокацией.
По его словам, украинская сторона скоро предпримет ответные действия.
"…Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины", – заявил собеседник.
Напомним, 16 апреля в России Федеральная служба безопасности задержала сотрудника украинского Генконсульства в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка за якобы получения от гражданина РФ закрытой информации.
В МИД Украины утверждали, что дипломата подставили. Вскоре после задержания Сосонюка отпустили. Российская сторона решила выслать дипломата.
Украина принял решение зеркально ответить на действия РФ и объявила персоной нон грата одного из советников Посольства Российской Федерации в Киеве.
В российском МИДе предупреждали, что могут ответить на такой шаг украинской стороны.
Ухудшение отношений Украины и России и агрессия Москвы
- Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
- Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
- На Донбасс также вторглись российские войска.
- Россия не признает, что ее силы есть на Донбассе, и называет конфликт "внутриукраинским".