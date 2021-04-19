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Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Украину - МИД

19 апреля 2021, 15:41
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Советник посольства Российской Федерации в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, заявил спикер украинского МИД.

МИД Украины
Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Украину / УНИАН

Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве нежелательным лицом в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов", - сообщил Николенко в комментарии РБК-Украина.

Речь идет об одном из советников посольства РФ в Киеве Черникове.

Сейчас также решается вопрос возвращения в Украину украинского консула из Санкт-Петербурга, сообщил спикер МИД.

Отметим, в российском Министерстве иностранных дел оценили высылку старшего дипломата РФ в ответ на обвинения украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка в шпионаже и его высылке из России. Российские власти считают высылку своего дипломата из Украины не зеркальной мерой, а дипломатической местью.

Задержание в РФ консула Украины Сосонюка – о чем сообщалось ранее:

  • 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
  • В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
  • Подчеркивается, что такая деятельность "несовместима со статусом дипломатического работника" и носит "явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".
  • К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
  • В Министерстве иностранных дел Украины приняли решение о высылке из Украины старшего дипломата посольства РФ в Киеве.

МИД Украины новости Украины Олег Николенко Александр Соснюк
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