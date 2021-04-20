МИД России пригрозил Украине высылкой дипломата из посольства в Москве

Россия пригрозила Украине высылкой дипломата из посольства в Москве / Reuters

Москва оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление украинской стороной персоной нон грата советника посольства РФ в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел России.

В размещенном на сайте МИД документе указывается, что "19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства persona non grata из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом".

"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - говорится в документе.

В нем также добавляется, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

"Подобный подход абсолютно неприемлем", - подчеркнули в российском МИД.

Там отметили, что "украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий".

"Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", - рассказали в российском МИД.

В МИД РФ подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляют за собой "право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве".

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