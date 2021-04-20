МИД России пригрозил Украине высылкой дипломата из посольства в Москве

В МИД РФ подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры.
Москва оставляет за собой право выслать украинского дипломата в ответ на объявление украинской стороной персоной нон грата советника посольства РФ в Украине, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В размещенном на сайте МИД документе указывается, что "19 апреля в посольство России в Киеве поступила нота МИД Украины об объявлении советника посольства persona non grata из-за деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом".
"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", - говорится в документе.
В нем также добавляется, что "Киев попытался представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".
"Подобный подход абсолютно неприемлем", - подчеркнули в российском МИД.
Там отметили, что "украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию, после того как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий".
"Он пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах. Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране", - рассказали в российском МИД.
В МИД РФ подчеркнули, что не могут рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляют за собой "право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве".
Задержание в РФ консула Украины Сосонюка – о чем сообщалось ранее:
- 16 апреля сотрудники ФСБ задержали консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
- В спецслужбе утверждают, что Сосонюк якобы пытался получить информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
- К украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ФСБ.
- Украина направила ноту российскому дипломату. Чтобы покинуть страну, у него есть 72 часа, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.