Кулеба оголосив про вимоги до Заходу через ситуацію на Донбасі

Російська агресія проти України триває, сказав Дмитро Кулеба.
Агресія РФ щодо України не припиняється, у 2021 році загинули 23 солдати Збройних сил. В результаті атаки російських гібридних військ 26 березня на Донбасі загинули 4 українських військових. Міжнародне співтовариство має рішуче засудити ескалацію Росією збройного конфлікту на сході України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Російська агресія проти України затягується. У 2021 році загинули 23 солдати ЗСУ. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ в районі селища шуми, в результаті чого загинули 4 наших солдатів. Я закликаю міжнародне співтовариство найрішучішим чином засудити останню ескалацію конфлікту з боку Росії", - написав дипломат у своєму Twitter у неділю, 28 березня.
Кулеба назвав імена загиблих українських військових
- Сергій Гайченко (27 років)
- Максим Абрамович (27 років)
- Сергій Коваль (43 роки)
- Сергій Барнич (47 років)
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Ситуація на Донбасі
- Гібридні війська РФ на Донбасі 26 березня здійснили обстріл позицій Збройних сил поблизу населеного пункту Шуми. Загинули 4 українських військових. Двоє бійців ООС отримали поранення.
- Президент Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав лідерів країн нормандської четвірки докласти рішучих зусиль до збереження режиму перемир'я на Донбасі.
- Глава делегації Києва у ТКГ Леонід Кравчук сказав, що російсько-терористичні війська 26 березня грубо порушили перемир'я, використавши зброю, заборонену угодами. Такі дії з боку росіян ставлять під загрозу виконання Мінських угод.
- Радник делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович заявив, що президент Зеленський і глава ОП Андрій Єрмак проводять перемовини з лідерами країн нормандського формату щодо ситуації на Донбасі.