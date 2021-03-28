Кулеба оголосив про вимоги до Заходу через ситуацію на Донбасі

Міжнародне співтовариство має рішуче відреагувати на ескалацію РФ конфлікту на Донбасі - Кулеба / УНІАН

Агресія РФ щодо України не припиняється, у 2021 році загинули 23 солдати Збройних сил. В результаті атаки російських гібридних військ 26 березня на Донбасі загинули 4 українських військових. Міжнародне співтовариство має рішуче засудити ескалацію Росією збройного конфлікту на сході України, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Російська агресія проти України затягується. У 2021 році загинули 23 солдати ЗСУ. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ в районі селища шуми, в результаті чого загинули 4 наших солдатів. Я закликаю міжнародне співтовариство найрішучішим чином засудити останню ескалацію конфлікту з боку Росії", - написав дипломат у своєму Twitter у неділю, 28 березня.

Кулеба назвав імена загиблих українських військових

Сергій Гайченко (27 років)

Максим Абрамович (27 років)

Сергій Коваль (43 роки)

Сергій Барнич (47 років)

читайте такожКулеба заявив про руйнування режиму припинення вогню на Донбасі

Ситуація на Донбасі