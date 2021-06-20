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Кулеба озвучив головну умову застосування турецьких безпілотників на Донбасі

20 червня 2021, 20:05

Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України.

Кулеба
Кулеба розповів про використання Україною безпілотників / УНІАН

Україна готова застосувати турецькі безпілотники Bayraktar лише в тому випадку, якщо Росія розпочне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку. Безпілотники будуть застосовувати для захисту української території, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає видання "Анадолу".

Він підкреслив, що турецькі безпілотники будуть використовуватися як стримуючий Росію фактор.

"Росія подумає двічі перед тим, як планувати великомасштабну операцію або провокацію проти України. Це стосується не лише БПЛА, а й будь-якого іншого придбаного нами озброєння. Однак якщо Росія все ж розпочне великомасштабну операцію проти України або перейде в атаку, ми застосуємо БПЛА для захисту своєї території", - заявив він.

Раніше видання Politico повідомило, що Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів, який включає в себе летальну зброю. Посилаючись на джерела, видання зазначило, що над підготовкою документу працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону. Але одне з джерел повідомило, що пакет все ще в цілості й схоронності і може бути швидко відправлений в Україну.

Трохи пізніше в Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. Прес-секретар президента США Джен Псакі зазначила, що на даний момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

безпілотник МЗС України Дмитро Кулеба новини України
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