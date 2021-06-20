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Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе

20 июня 2021, 20:05
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Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины.

Кулеба
Кулеба рассказал об использовании Украиной беспилотников / УНИАН

Украина готова применить турецкие беспилотники Bayraktar только в том случае, если Россия начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку. Беспилотники будут применять для защиты украинской территории, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание "Анадолу".

Он подчеркнул, что турецкие что беспилотники будут использоваться как сдерживающий Россию фактор.

"Россия подумает дважды перед тем, как планировать крупномасштабную операцию или провокацию против Украины. Это касается не только БПЛА, но и любого другого приобретенного нами вооружения. Однако если Россия все же начнет крупномасштабную операцию против Украины или перейдет в атаку, мы применим БПЛА для защиты своей территории", - заявил он.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, который включает в себя летальное оружие. Ссылаясь на источники, издание отметило, что над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона. Но один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

Чуть позже в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что на данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

беспилотник МИД Украины Дмитрий Кулеба новости Украины
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