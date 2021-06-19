УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы

19 июня 2021, 15:14

Министр обороны прокомментировал информацию о том, что якобы США приостановили военную помощь Украине.

Таран
Таран назвал фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы / УНИАН

Появление фейка о замораживании военной помощи Киеву - это элемент информационной войны России против Украины, заявил министр обороны Андрей Таран.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода информ-вбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Минобороны с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации системно и последовательно реализует второй этап военной реформы. Он уточнил, что осуществляется тесное сотрудничество с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.

"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу относительно оценки состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.

Читайте такжеВоенная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит РоссияРанее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, который включает в себя летальное оружие. Ссылаясь на источники, издание отметило, что над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона. Но один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

Чуть позже в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что на данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

военная помощь новости Украины Андрей Таран
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Лимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществЛимонная вода для организма и тела: названы семь преимуществ Этот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулюЭтот фрукт помогает снизить давление: врач объяснил, как не свести пользу к нулю "Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО"Здесь нечего обсуждать": Путин о вступлении Украины в НАТО Почему США никогда не сдадут Украину РоссииПочему США никогда не сдадут Украину России "Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию"Не плясала под чью-то дудку": Катерина Кухар раскрыла свою миссию

Последние новости

15:14

В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы

15:05

В Ровенской области конь задушил отца девяти детей

14:56

Гороскоп на завтра 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

14:49

"Прочищают легкие": певицу МакSим ввели в кому

14:08

Спустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов Видео

Реклама
13:57

"Вспышки, уход проблем и хаос": опубликован июльский лунный календарь 2021

13:41

Депутат партии Путина выложил надпись Чукотка-2021 из трупов птиц

12:57

Выстрел в молоко: Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолеты из Киева Видео

12:35

Хотел впечатлить подружку: под Киевом 13-летний мальчик погиб под поездом ради селфи

12:20

Эксперт рассказал, чем грозит повышение акцизных налогов для бизнеса на фоне коронакризиса

12:15

Самые модные короткие стрижки 2021 для женщин после 40 лет с эффектом омоложения Видео

11:54

Отмывание доходов и уклонение от уплаты налогов: против Шария открыли новые дела Видео

11:44

В больнице не хватило мест: в Харькове растет число отравившихся суши в ресторане Видео

11:20

"Никакого результата": эксперт раскритиковал власть за частую смену правил игры для бизнеса

10:45

В Киеве сотрудница научного института сперла псевдочуму: всплыли неожиданные детали Видео

10:34

Масштабный потоп в оккупированной Ялте: один погибший, около 20 пострадавших Фото Видео

09:29

Хотели быстро перебежать проспект: в Киеве фура на скорости раздавила мужчину и женщину

09:18

На Черкасчине мать ученицы сломала позвоночник, делая ремонт в школе

08:29

Коронавирус в Украине 19 июня: заразились более 850 человек, 23 из них – дети Видео

08:13

В России разбился самолет, много жертв и пострадавших

Реклама
07:57

В США 13-летняя девочка по приказу жестокой матери закопала во дворе 4-летнюю сестру Видео

07:45

Почему США никогда не сдадут Украину России мнение

07:17

У Байдена назвали абсурдной информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов Видео

07:10

Нападение России из-за вступления Украины в НАТО: политик раскрыл планы Путина Видео

06:30

Ковыряние в болоте: что ждет Украину в случае продолжения работы с МВФ мнение

05:28

Заявление Путина и Байдена по Донбассу: эксперт объяснил, к чему готовиться Украине Видео

05:02

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

04:22

5 простых вещей, которые помогают выглядеть моложе своих лет Видео

03:50

Вытравливать придется долго: продюсер рассказал, почему украинский шоубиз проигрывает российскому

03:02

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

01:37

"Задача со звездочкой": эксперт назвал самый безопасный способ уволить Авакова

00:51

Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать Видео

00:19

Врач рассказал, как острое воспаление переходит в хроническое Видео

00:07

Возвращение Крыма Украине и ряд уступок: в Британии объявили о новой инициативе по России Видео

00:05

Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню Видео

18 июня, пятница
23:54

Украину ждет аномальная жара в июле - климатолог Видео

23:31

Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы Видео

23:30

"Россия нас не остановит": в МИД резко предупредили Москву о планах по Крыму Видео

23:23

Названы вещи, которые крадут вашу энергию и здоровье Видео

23:08

В Киеве учительница издевалась над учеником с аутизмом и жестоко ответит за избиение Видео

Реклама
22:44

"Позиция России – полный абсурд": Данилов заявил о крахе Минских соглашений и выборов на Донбассе

22:43

Как остановить зуд от укусов насекомых: четыре быстрых домашних средства Видео

22:23

10 примет, которые точно привлекут удачу и богатство Видео

22:14

В моду на лето 2021 вернулись неподражаемые атласные юбки из 90-х, которые вызывают трепет в душе Видео

21:52

"Оккупанты не знают, что делать": у Зеленского объявили о "решении" проблемы с водой в Крыму Видео

21:39

Симптомы рака: три ощущения, которые могут указывать на опухоль Видео

21:28

"За*бись": нардеп Кива снова нахамил журналисту и попал в скандал Видео

21:06

Генри Кавилл опубликовал новый тизер второго сезона "Ведьмака" Видео

21:01

Десятки новых супермаркетов России в Украине: у Зеленского заявили о решении властей Видео

20:56

США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять