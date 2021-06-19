В Минобороны назвали фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы

Таран назвал фейк о замораживании военной помощи США провокацией Москвы / УНИАН

Появление фейка о замораживании военной помощи Киеву - это элемент информационной войны России против Украины, заявил министр обороны Андрей Таран.

"Неудивительно, когда так называемые "СМИ" государства-агрессора отрабатывают задачи по информационным операциям. Они являются неприкрытым оружием военной машины РФ. Удивляет и вызывает сожаление, когда некоторые отечественные СМИ, в том числе из тех, что относят себя к качественным ресурсам, ведутся на провокации, не проверяют содержание и источники такого рода информ-вбросов, и становятся слепым инструментом информационной войны в руках врага", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства напомнил, что Минобороны с 2020 года в условиях сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации системно и последовательно реализует второй этап военной реформы. Он уточнил, что осуществляется тесное сотрудничество с международными партнерами, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.

"В течение января - марта 2021 года Министерство обороны Украины во взаимодействии с другими уполномоченными органами государственной власти Украины и американскими партнерами организовало работу относительно оценки состояния реализации задач оборонной реформы и реформы оборонно-промышленного комплекса. В результате проведенной работы в начале апреля 2021 года Министерство обороны Украины подготовило и передало Министерству обороны США соответствующий итоговый документ, который 11 июня 2021 года, после соответствующей сертификации Пентагоном и Госдепартаментом, был одобрен Конгрессом США", - заявил Таран.

Читайте такжеВоенная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит РоссияРанее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, который включает в себя летальное оружие. Ссылаясь на источники, издание отметило, что над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона. Но один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

Чуть позже в Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки отметила, что на данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.