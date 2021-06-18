США заморозили военную помощь Украине на $100 млн - Politico

Белый дом заморозил военную помощь Украине / WhiteHouse.gov

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов, который включает в себя летальное оружие.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.

По словам трех человек, которые попросили не называть их имен, чтобы откровенно рассказать о внутренних обсуждениях, Совет национальной безопасности поручил чиновникам подготовить пакет помощи, поскольку Вашингтон все больше обеспокоен масштабным наращиванием российских войск у границы с Украиной и Крымом.

"Чиновники в Совете национальной безопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

Как пишет Politico, один из источников сообщил, что пакет все еще в целости и сохранности и может быть быстро отправлен в Украину.

О том, что чиновники Совета нацбезопасности США заморозили помощь, и о конкретных видах оружия, которые обсуждались для включения в пакет помощи, ранее не сообщалось.

По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения, в пакет помощи входят системы ПВО ближнего радиуса действия, стрелковое оружие и противотанковое оружие.

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С момента вторжения России в Украину в 2014 году и аннексии Крыма Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь на сумму около 2,5 миллиарда долларов, включая невооруженные беспилотники, радиостанции и противотанковые ракеты Javelin.

Издание отмечает, что в этом году Пентагон одобрил два пакета помощи Украине на общую сумму 275 млн долларов.

Первый пакет, подписанный в марте, пополнил украинский флот еще двумя вооруженными патрульными катерами Mark VI, что стало частью более крупной сделки на сумму 600 млн долларов на 16 таких катеров, подписанной в 2020 году.

В июне был одобрен еще один пакет на 150 млн долларов, одобренный Конгрессом.

Напомним, ранее американский обозреватель Марк Эпископос заявил, что у Украины отсутствуют вооружения, которые способны преодолеть сложную российскую противоракетную оборону.

Эксперт обратил внимание на то, что российские истребители Су-35 нанесут значительный ущерб авиации противника и ключевой инфраструктуре при помощи ракет "воздух-земля" и управляемых бомб.

Он считает, что у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 Мста.