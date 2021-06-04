В США дали печальный прогноз для Украины в случае войны с РФ

Российские комплексы С-400

У Украины отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, заявил американский обозреватель Марк Эпископос.

В материале для журнала National Interest он отметил, что установленные в захваченном Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф представляют серьезную опасность для украинских территорий, поскольку способны поражать цели на расстоянии 400 километров.

Эксперт обратил внимание на то, что российские истребители Су-35 нанесут значительный ущерб авиации противника и ключевой инфраструктуре при помощи ракет "воздух-земля" и управляемых бомб.

Он считает, что у Киева недостаточно танков, чтобы противостоять российским Т-90А и самоходным гаубицам 2С19 Мста.

"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем угрозы", — добавил Эпископос.

Он резюмировал, что любой конфликт не исключает международного вмешательства, способного изменить расстановку сил.

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