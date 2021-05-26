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Может ли Кремль начать сбрасывать на Украину ракеты: военный эксперт оценил риски

26 мая 2021, 07:44
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Ракетные атаки могут использоваться как давление на пророссийски настроенных украинцев. Причем достаточно одной-двух ракет в городе-полумиллионнике.

Ракетный комплекс Искандер
Ракетный комплекс Искандер / Фото Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что вероятность того, что Россия может начать сбрасывать на Украину ракеты, очень высока. По его мнению, доказательством этому служит конфликт в Нагорном Карабахе.

"Армения неофициально использовала ракеты для нанесения ракетных ударов в глубине страны. Почему бы Путину не сделать то же самое в Украине?", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

Он добавил, что достаточно одной-двух ракет в городе-полумиллионнике, особенно на востоке Украины. Например, в Харькове или Мариуполе, где пророссийские настроения очень сильны.

Читайте также"Спусковой крючок для Путина": эксперт раскрыл, как и почему РФ может напасть на Украину"Если, не дай бог, в городе упадет хоть одна ракета, пророссийские силы тут же выведут людей на улицу и скажут: лучше плохой мир с Россией, чем хорошая война. "Почему мы должны умирать, если наши политики хотят в Европу? Лучше мы будем дружить с Россией. Пусть и принудительно, но все будут живы, все будут счастливы", - предположил военный эксперт.

Жданов считает, что такой ход РФ может использовать для создания социального напряжения. По его словам, ракетные атаки могут использоваться как давление на пророссийски настроенных украинцев.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны по типу израильского Железного купола.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов объяснил, имеет ли это смысл для нашего государства и во сколько обойдется приобретение такой противоракетной системы.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

ракета Олег Жданов военная агрессия РФ новости Украины
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