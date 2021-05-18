В Украине заговорили о покупке противоракетной системы вроде "Железного купола"

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа "Железного купола".

Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Таран пояснил, что последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.