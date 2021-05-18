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В Украине заговорили о покупке противоракетной системы вроде "Железного купола"

18 мая 2021, 23:59
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Систему противоракетной обороны вроде "Железного купола" планирует приобрести Министерство обороны Украины.

Железный купол
Железный купол может появится в Украине / wikipedia

Министерство обороны Украины рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа "Железного купола".

Как заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Таран пояснил, что последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал Таран.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Израиль Украина Андрей Таран
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