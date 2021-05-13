Ракета ХАМАС пробила Железный купол, разбомблен жилой дом

С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки / Фото Reuters

С начала обострения израильско-палестинского конфликта в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено больше тысячи ракет. Большую часть из них перехватывает израильская система ПВО Железный купол.

В Сети появилось видео, как одна из ракет, которую выпустили боевики палестинского исламистского движения ХАМАС пробила систему защиты Железный купол. Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион. Информации о пострадавших нет.

Видео попадания ракеты в распространили в Telegram.

Отмечается также, что ракета боевиков ХАМАС попала в квартиру обычных людей. Для жилья больше она не пригодна.

Железный купол Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее: