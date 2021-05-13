Ракета ХАМАС пробила Железный купол, разбомблен жилой дом

Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион. Разгромлена квартира обычных граждан. Для жилья она больше не пригодна.
С начала обострения израильско-палестинского конфликта в сторону Израиля из сектора Газа было выпущено больше тысячи ракет. Большую часть из них перехватывает израильская система ПВО Железный купол.
В Сети появилось видео, как одна из ракет, которую выпустили боевики палестинского исламистского движения ХАМАС пробила систему защиты Железный купол. Армия обороны Израиля зафиксировала прямое попадание в жилой дом в городе Ришон ле-Цион. Информации о пострадавших нет.
Видео попадания ракеты в распространили в Telegram.
Отмечается также, что ракета боевиков ХАМАС попала в квартиру обычных людей. Для жилья больше она не пригодна.
Железный купол
Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.
Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.
Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:
- С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
- Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет.
- Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.
- 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины".
- Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
- ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.