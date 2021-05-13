Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС / Фото Reuters

Израиль заявил, что 12 мая во время его обстрелов в полосе Сектора Газа погибли 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.

ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов", передает Reuters. Лидер группировки Исмаил Гания отметил, что "противостояние с врагом носит открытый характер".

"Это только начало. Мы ударим по ним так, как им никогда и не снилось", – добавил он.

Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииКак сообщал Главред, 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в секторе Газа. Были ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС.

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Планируется, что израильские военные нанесут удары по символам правления ХАМАС, в частности по казначейству организации.

ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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