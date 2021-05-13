УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа

13 мая 2021, 06:42
Прослушать новость
Остановить

ХАМАС подтвердил гибель командира и "других воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.

Израиль, граница с Газой
Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС / Фото Reuters

Израиль заявил, что 12 мая во время его обстрелов в полосе Сектора Газа погибли 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.

ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов", передает Reuters. Лидер группировки Исмаил Гания отметил, что "противостояние с врагом носит открытый характер".

"Это только начало. Мы ударим по ним так, как им никогда и не снилось", – добавил он.

Читайте такжеКонфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалацииКак сообщал Главред, 12 мая в армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в секторе Газа. Были ликвидированы ключевые фигуры разведки ХАМАС.

Кабинет безопасности Израиля одобрил новые удары по объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Планируется, что израильские военные нанесут удары по символам правления ХАМАС, в частности по казначейству организации.

ХАМАС

Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.
Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС.

В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

Обострение конфликта Израиля и Палестины – о чем сообщалось ранее:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более тысячи ракет.
  • Обстрелы достигли Тель-Авива, а на границе с сектором Газа объявлено чрезвычайное положение.
  • 12 мая министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Это ответ на ракетные удары из сектора Газа.

обстрелы сектор Газа ХАМАС новости Израиля
Сейчас вы просматриваете новость «Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 балловМагнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Как уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способыКак уберечь мозг от активного старения клеток - ученые назвали способы Ураза-байрам 2021: когда начинается и как празднуютУраза-байрам 2021: когда начинается и как празднуют Гороскоп на 10 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит подлая ловушкаГороскоп на 10 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит подлая ловушка Зига и разборки с Онуфрием: что происходит в центре Киева 9 маяЗига и разборки с Онуфрием: что происходит в центре Киева 9 мая

Последние новости

07:48
Погода на сегодня: какие регионы Украины зальет дождями
07:43
Ученые придумали еще один способ лечить ожирение Видео
07:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
07:08
Ракета ХАМАС пробила Железный купол, разбомблен жилой дом Видео
07:08
Курбан-байрам 2021: какого числа, что за праздник, традиции Видео
Реклама
06:55
В Украину идет индийский штамм. Так ли страшен черт, как его малюют? мнение
06:42
Обострение в секторе Газа: Израиль заявил о ликвидации командира боевиков ХАМАСа Видео
06:34
История Лиззи - вышел трейлер новой экранизации Стивена Кинга Видео
06:01
Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео
05:31
Тейлор Свифт обольстительно засветила аппетитную грудь в ярком наряде
05:03
Что ждет Россию после краха Путина: политолог предрек мрачное будущее
04:23
Как удалить аккаунт в Telegram навсегда – подробная инструкция
03:53
На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"
03:02
Названо самое опасное печенье на полках магазинов Видео
02:12
Какой симптом повышает риск смерти от COVID-19 - ответ ученых Видео
00:55
Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео
00:19
Голая жена Панина публично устроила мокрый разврат
12 мая, среда
23:55
В Киеве милая уточка с утятами перекрыла движение транспорта
23:35
Эксперт назвал причины кровавого конфликта Израиля и Палестины Видео
23:10
Мужчин предупредили о новой коварной опасности коронавируса Видео
Реклама
22:31
Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине Видео
22:31
Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным Видео
22:21
Alyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021 Видео
22:04
В Киеве хозяин собаки без намордника матерился и поронул ножем прохожих
21:26
Путину придется проглотнуть оскорбление от Украины мнение
21:22
В Офисе генпрокурора заявили, что будут просить суд арестовать Медведчука Видео
21:15
Разговор Лаврова с Блинкеном: первые подробности от дипломатов России и США Видео
21:03
УЕФА нашла новое место для финала Лиги Чемпионов - The New York Times Видео
20:59
В Киеве женщина родила прямо в переходе возле метро
20:33
Боевики ХАМАС выпустили еще 130 ракет по Израилю - СМИ Видео
20:24
Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС
20:10
В моде бесподобные женские рубашки: с чем носить смелое предложение весны Фото Видео
19:59
В ТКГ рассказали о реакции Путина на дело против Медведчука Видео
19:52
Кто виноват в новом витке войны между Израилем и Палестиной мнение
19:26
Супруга Лещенко предстала на фото в образе садо-мазо-проводницы в вагоне Видео
19:23
Медведчук после допроса в Офисе генпрокурора рассказал, в чем его обвиняют Видео
19:20
В украинском PS Store опять повышение цен – некоторые игры для PS4 подорожали на 50%
19:12
Солистке Go-A стало плохо вопреки карантину - она сообщила о состоянии
19:12
Лещенко назвал выступление жены на московской секс-вечеринке поддержкой жертв путинского режима - СМИ
19:02
Послы стран G7 срочно обратились к Кабмину из-за увольнения Коболева Видео
Реклама
18:46
На Черкасчине школьника в спортзале придавило футбольными воротами Видео
18:39
Казанского стрелка арестовали на два месяца Видео
18:38
Потап объявил о смене репертуара и выпускает новый сольный альбом Видео
18:26
Укрпочта попала в громкий скандал из-за гибели пчел
18:26
Пенсионер смог разблокировать смартфон Samsung с помощью отрезанного пальца
18:03
Ураза-байрам 2021: когда начинается и как празднуют
17:54
Настя Ивлеева на природе поработала руками и пустила струю в рот
17:50
Sony поделилась новыми кадрами из будущего эксклюзива PS5 – Ratchet & Clank: Сквозь миры Видео
17:47
Зеленский обратился к Израилю и Палестине из-за обострения вооруженного конфликта Видео
17:45
Тенденции пляжной моды, или Как менялась мода на купальники с 19 века и до наших дней
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять