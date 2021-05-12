Обострение конфликта Израиля и Палестины: в ЦАХАЛ заявили о ликвидации верхушки военной разведки ХАМАС

В ООН опасаются "полномасштабной войны" на Ближнем востоке / Фото Reuters

В армии Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что в ответ на сотни ракет, выпущеных за последние 24 часа, был осуществлен "самый крупный удар с 2014 года". Военные поразили ряд значительных террористических целей, в том числе террористов в Секторе Газа.

По информации израильских военных, истребители вместе со службой безопасности ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС - главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС Хасана Каоги и его заместителя, главу контрразведки Ваила Исса.

"Это наш самый крупный удар с 2014 года. В настоящее время мы продолжаем наносить удары по террористическим целям", — говорится в сообщении ЦХАЛ в Twitter.

Тем временем Times of Israel сообщает, что увеличилось число жертв ракетного обстрела Израиля. Известно, что в Ашкелоне погибли две женщины, более 90 человек получили ранения разной степени тяжести.

Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне сообщает, что оказал помощь 95 пострадавшим в результате обстрела. При этом двое пострадавших получили тяжелые ранения. Также сообщается, что в городе в течение дня сильно пострадали здания. Жителей призывают спускаться в укрытия.

После обстрела Тель-Авива в ряде городов Израиля местные власти отменяют занятия в школах и детских садах, а также движение железнодорожного транспорта.

В частности, 12 мая, не будет учебы в муниципалитетах Бат-Яма, Рамат-Гана, Гиватаима, Ришон ле-Циона, Холона, Рош а-Аина, Нес-Ционы, Гедеры, Петах-Тиквы.

Министерство просвещения объявило, что отменяет работу учебных заведений в 80-километровой зоне, то есть до Нетании на севере. В 40-километровой зоне от сектора Газы учебы не будет в связи с решением Управления тылом.

Израильская железнодорожная компания (Ракевет Исраэль) сообщила о временном прекращении движения поездов на участке между Лодом и станцией Хагана в Тель-Авиве.

Обострение израильско-палестинского конфликта: реакция ООН и США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о серьезной обеспокоенности из-за растущей напряженности между Палестиной и Израилем и призвал к незамедлительной деэскалации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы", передает Reuters.

ООН проводит контакты на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.

В свою очередь, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти "в полномасштабную войну".

В среду, 12 мая, Совет Безопасности ООН соберется на совещание из-за израильско-палестинского конфликта. Это уже второе совещание за последние три дня.

В США также осудили конфликт Израиля и Палестины и призвали обе стороны снизить напряженность.

"Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные обстрелы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также призвал обе стороны "к сдержанности и спокойствию". По его словам, Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы. В то же время "палестинский народ также имеет право на безопасность".

Что предшествовало обострению конфликта между Израилем и Палестиной

7 мая накануне национального праздника Израиля – Дня Иерусалима - на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полициейс применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.

Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.

С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, которая фактически контролирует Сектор Газа, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.